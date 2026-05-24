Benicàssim refuerza su modelo de ciudad con nuevas inversiones

Cuando una legislatura entra en su último año, conviene mirar atrás con serenidad, pero también mirar hacia delante con responsabilidad, porque gobernar no consiste en hacer balance desde la complacencia, sino en preguntarse si Benicàssim está, hoy, mejor preparada para afrontar los retos de futuro, cuidar la calidad de vida de sus vecinos y seguir avanzando sin perder esa esencia que la hace única.

Hoy Benicàssim se ha transformado y cuenta con un proyecto sólido, construido desde la seriedad y la estabilidad institucional, esa que genera confianza entre quienes invierten, emprenden o crean oportunidades, y eso solo se consigue tomando decisiones, cumpliendo la palabra dada y rindiendo cuentas a los vecinos.

Y desde esa forma de entender la gestión, el Ayuntamiento de Benicàssim puso en marcha el Plan de Inversiones 2024-2027, que les ha permitido avanzar en infraestructuras viarias estratégicas como la CV 149, desarrollada en cuatro fases y con la licitación en marcha en su conexión final con el casco urbano; ejecutar mejoras en asfaltados; impulsar el Centro Multifuncional; las nuevas dependencias de la Policía Local o ampliar espacios deportivos y remodelar instalaciones como Carrerasa.

El edificio polifuncional. / Mediterráneo

Y todo ello se sostiene desde una gestión económica rigurosa, que permite invertir, reforzar servicios esenciales y cumplir con la rebaja progresiva del IBI para aliviar el esfuerzo de las familias. El presupuesto de 38 millones de euros para este ejercicio se nota en el mantenimiento de la ciudad, en los servicios que los vecinos usan cada día y en mejoras concretas como el nuevo contrato de abastecimiento de agua, orientado a garantizar un servicio más seguro y adaptado a una ciudad que no para de crecer.

El CEAM. / Mediterráneo

Ciudad viva y activa

Ahora bien, una ciudad no se mide solo por sus obras o sus cifras, sino también por cómo acompaña a las personas, y ahí el CEAM y el Centro de Día tienen un valor especial para los mayores del municipio y sus familias, porque hablan de autonomía y de apoyo cercano, del mismo modo que les escoletes favorecen la conciliación de muchas familias, o las políticas de igualdad y prevención de la violencia contra la mujer forman parte de una ciudad que trabaja por una convivencia más justa, respetuosa y segura.

Esa misma idea de ciudad ha llevado a impulsar una ciudad más viva y activa, porque Benicàssim es cultura, festivales, deporte, patrimonio, naturaleza y comercio, pero también un municipio capaz de atraer talento, generar oportunidades y mantener actividad todo el año.

La playa, uno de los principales atractivos de la localidad. / Mediterráneo

Pero si se habla de calidad de vida, se habla también del medio ambiente, porque proteger el entorno es cuidar nuestra manera de vivir, y en Benicàssim eso significa preservar las playas y el entorno natural, mejorar la gestión de los residuos y hacer que la sostenibilidad forme parte de la gestión diaria. Y desde esa misma responsabilidad, también se ha actuado sobre la red de pluviales y se siguen impulsando soluciones para que la ciudad responda mejor, desde la anticipación y la planificación. Y esa forma de entender la gestión también lleva a reivindicar, ante otras administraciones y allí donde haga falta, las necesidades de Benicàssim para seguir creciendo, como el acceso norte de la N-340, las pantallas acústicas en la AP-7 o una nueva depuradora. Y siempre desde la lealtad institucional, pero con una posición serena y firme.

Queda trabajo por hacer, pero Benicàssim llega a este último año de mandato con un proyecto claro y con algo que no se mide, pero que sostiene, impulsa y da sentido a todo: la ilusión de seguir construyendo Benicàssim para que siga siendo esa ciudad en la que merece la pena vivir.