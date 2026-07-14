Un verano para mirar al cielo y descubrir Cabanes: eclipse, naturaleza, cultura y experiencias únicas

Un lugar donde cada puesta de sol ya tiene una magia infinita… y donde el próximo 12 de agosto el cielo nos regalará un fenómeno extraordinario. Cabanes invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una jornada especial que unirá patrimonio, naturaleza, ciencia y cultura alrededor del eclipse.

La programación empezará con una propuesta muy especial para dar la bienvenida al sol desde la playa de Torre de la Sal. De 06.50 a 08.15 horas tendrá lugar Eclipsi somàtic, una práctica de yoga al amanecer pensada para conectar cuerpo y mente con la geometría perfecta del sol y la luna, en un entorno privilegiado ante el Mediterráneo.

La celebración continuará por la tarde en el entorno del Arco Romano de Cabanes, un espacio cargado de historia que se convertirá en el escenario perfecto para observar este acontecimiento astronómico. A partir de las 18.30 horas arrancará la programación con actividades para todos los públicos.

Entorno del Arco Romano de Cabanes. / Mediterráneo

Los más pequeños podrán participar, de 18.30 a 19.30 horas, en el taller infantil 'El Sol, l’energia i la tradició', una actividad pensada para acercarlos al conocimiento de nuestra estrella de una manera divertida y educativa.

A partir de las 19.30 horas empezará el eclipse y los asistentes podrán disfrutar de una charla divulgativa a cargo de Dani Gómez, que explicará este fenómeno, su importancia y sus efectos sobre la Tierra. Además, el eclipse también podrá observarse de manera digital para complementar la experiencia.

Cuando llegue la puesta de sol, prevista a las 20.45 horas, la actuación de Dansem la Terra pondrá el toque artístico a una tarde llena de emociones. La jornada continuará con música en directo de la mano del grupo AbraçBand, que actuará de 21.15 a 23.00 horas para cerrar esta cita tan especial.

Durante toda la velada, los participantes podrán llevar su propia cena de pa i porta o disfrutar de las diferentes opciones de comida y bebida disponibles en el recinto. La propuesta gastronómica contará con la presencia de Bodega Víctor Bellmunt, así como de servicio de restauración a cargo del Bar La Cooperativa y con la colaboración de la Penya Chikipun.

Cabanes invita todo el mundo a compartir una experiencia única bajo el cielo de agosto, en un espacio donde el patrimonio, la natura y el universo se darán la mano para celebrar un momento irrepetible.

Gafas para el eclipse. / Mediterráneo

Más propuestas

Pero el verano en Cabanes no acaba con esta cita especial en torno al eclipse. Al margen de esta programación única, el municipio ofrece durante los meses de verano una amplia variedad de actividades pensadas para disfrutar del patrimonio, la naturaleza y los espacios más emblemáticos del término.

Playa de Torre la Sal. / Mediterráneo

Entre las propuestas destacan las sesiones de gimnasia en la playa y las actividades de mindfulness en espacios singulares como el Arco Romano, les Santes y otros rincones con un encanto especial, una oportunidad para conectar con el cuerpo, la mente y el entorno natural.

La cultura también tendrá su espacio con el tradicional cine a la fresca, una propuesta para disfrutar de las noches de verano en compañía y al aire libre.

Cartel de la programació de juliol. / Mediterráneo

Los amantes de la naturaleza podrán participar en las rutas de senderismo por el Desert de les Palmes y por el Prat de Cabanes-Torreblanca, dos parques naturales de gran valor ambiental que permiten descubrir paisajes únicos, fauna y flora autóctonas.

Rutes de senderisme. / Mediterráneo

Además, las familias tendrán una cita muy especial con las Noches de Piratas en Torre de la Sal, que tendrán lugar los días 6 y 20 de agosto. Una actividad familiar que incluirá la visita a la Torre de la Sal, un emocionante desembarco pirata y un pasacalle por las calles de la localidad, convirtiendo la tarde en una aventura para grandes y pequeños.

Así, Cabanes presenta un verano cargado de experiencias para todos los públicos, donde historia, naturaleza, cultura y tradición se combinan para ofrecer momentos inolvidables en un entorno privilegiado.

Contactos

Oficina Turismo Cabanes:

Dirección: Plaza de la Iglesia, 4.

Horario: Viernes a domingo de 10h a 14h.

Mail: cabanes@touristinfo.net

Teléfono: 964 65 70 32

WhatsApp: 662352053

Mapa de la Oficina de Turismo de Cabanes.

Oficina Turismo Torre de la Sal:

Dirección: Playa de Torre la Sal

Horario: Del 15 de junio al 15 de septiembre, martes de 10.30h a 14.30h; miércoles a sábado de 10.30h a 14.30h y de 16.30h a 18.30h; domingo de 10.30h a 14.30h.