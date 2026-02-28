Palasiet, premiado entre los mejores medi-spa del mundo
La clínica de Benicàssim inicia temporada el próximo 6 de marzo
Palasiet Wellness Clinic & Thalasso ha sido reconocido en los The Global Spa Awards, otorgados por el equipo internacional de periodistas y especialistas en bienestar de The Luxury Spa Edit, en la categoría Best Global Medi-Spa, situándose entre los centros mejor valorados a nivel internacional.
En esta edición, el máximo galardón fue concedido a Clinique La Prairie (Suiza), mientras que recibieron la distinción HighlyCommended Chenot Palace Weggis (Suiza), Palazzo Fiuggi (Italia) y Palasiet Wellness Clinic & Thalasso (España), consolidando la presencia del centro de Benicàssim en la élite mundial del sector.
Los premios están respaldados por un panel independiente de periodistas y expertos internacionales en turismo de lujo, salud y bienestar, que evalúan la excelencia en instalaciones, equipo médico, innovación terapéutica y experiencia global del cliente.
Un modelo integral de salud y longevidad
El reconocimiento avala el modelo de Palasiet, basado en la combinación de medicina integrativa, talasoterapia, nutrición personalizada, acompañamiento emocional y práctica deportiva adaptada a cada perfil, dentro de programas orientados a la prevención y la longevidad saludable.
La clínica trabaja desde un enfoque multidisciplinar que entiende la salud como un equilibrio entre cuerpo y mente, integrando seguimiento médico, educación en hábitos, actividad física guiada y apoyo emocional para lograr resultados sostenibles en el tiempo.
Desde la clínica destacan que este reconocimiento “supone un impulso para seguir evolucionando nuestros programas con rigor científico, innovación y una atención profundamente personalizada”.
Apertura de temporada con programas ampliados e instalaciones renovadas
La noticia coincide con el inicio de la temporada 2026, que comenzará el próximo 6 de marzo. Palasiet reabrirá sus puertas con una de sus plantas completamente reformada y con una ampliación de sus programas de salud, reforzando especialmente las áreas de longevidad, salud femenina y bienestar integral.
Tras un año anterior de resultados positivos y creciente proyección internacional, el centro afronta la nueva temporada con el objetivo de continuar posicionando Benicàssim como destino de referencia en turismo de salud, atrayendo a un público cada vez más comprometido con el cuidado activo de su bienestar físico y emocional.
Este reconocimiento internacional, unido a la renovación de instalaciones y la evolución constante de sus programas, marca el inicio de una temporada que consolida a Palasiet dentro del circuito internacional de clínicas especializadas en medi-spa y salud avanzada.
- Marga, 65 años, con una pensión de 830 euros, sin ayudas al alquiler ni escudo social: 'Mi casero tiene 10 pisos y me ha dicho que en dos años pagaré el doble
- La Policía Nacional detiene a una veintena de personas en Vila-real por trata de seres humanos
- Castellón amanece cubierta por una densa niebla: este es el motivo
- El motivo por el que la Reina Letizia estará en Castelló el próximo martes
- Aemet anuncia el regreso de las lluvias: Confirman un inicio de Magdalena pasado por agua en Castellón
- La Rompida de la Hora 2026 rendirá homenaje póstumo a un referente del tambor y el bombo en l’Alcora
- Las aventuras empresariales del antiguo dueño de Baldocer: los resultados de su centro comercial en Barcelona
- Dos municipios de Castellón, en el 'top' de las ciudades con más demanda de pisos