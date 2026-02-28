Palasiet, premiado entre los mejores medi-spa del mundo

Palasiet Wellness Clinic & Thalasso ha sido reconocido en los The Global Spa Awards, otorgados por el equipo internacional de periodistas y especialistas en bienestar de The Luxury Spa Edit, en la categoría Best Global Medi-Spa, situándose entre los centros mejor valorados a nivel internacional.

En esta edición, el máximo galardón fue concedido a Clinique La Prairie (Suiza), mientras que recibieron la distinción HighlyCommended Chenot Palace Weggis (Suiza), Palazzo Fiuggi (Italia) y Palasiet Wellness Clinic & Thalasso (España), consolidando la presencia del centro de Benicàssim en la élite mundial del sector.

Los premios están respaldados por un panel independiente de periodistas y expertos internacionales en turismo de lujo, salud y bienestar, que evalúan la excelencia en instalaciones, equipo médico, innovación terapéutica y experiencia global del cliente.

Un modelo integral de salud y longevidad

El reconocimiento avala el modelo de Palasiet, basado en la combinación de medicina integrativa, talasoterapia, nutrición personalizada, acompañamiento emocional y práctica deportiva adaptada a cada perfil, dentro de programas orientados a la prevención y la longevidad saludable.

La clínica trabaja desde un enfoque multidisciplinar que entiende la salud como un equilibrio entre cuerpo y mente, integrando seguimiento médico, educación en hábitos, actividad física guiada y apoyo emocional para lograr resultados sostenibles en el tiempo.

Desde la clínica destacan que este reconocimiento “supone un impulso para seguir evolucionando nuestros programas con rigor científico, innovación y una atención profundamente personalizada”.

Apertura de temporada con programas ampliados e instalaciones renovadas

La noticia coincide con el inicio de la temporada 2026, que comenzará el próximo 6 de marzo. Palasiet reabrirá sus puertas con una de sus plantas completamente reformada y con una ampliación de sus programas de salud, reforzando especialmente las áreas de longevidad, salud femenina y bienestar integral.

Tras un año anterior de resultados positivos y creciente proyección internacional, el centro afronta la nueva temporada con el objetivo de continuar posicionando Benicàssim como destino de referencia en turismo de salud, atrayendo a un público cada vez más comprometido con el cuidado activo de su bienestar físico y emocional.

Este reconocimiento internacional, unido a la renovación de instalaciones y la evolución constante de sus programas, marca el inicio de una temporada que consolida a Palasiet dentro del circuito internacional de clínicas especializadas en medi-spa y salud avanzada.