Grupo Nexta reúne a las marcas líderes de la industria en la primera edición de ‘Nexta Connect’
La compañía organiza el 10 de junio una feria de soluciones industriales en Castellón para acercar a los profesionales locales las novedades en automatización industrial y tecnología
Grupo Nexta, de la mano de sus empresas Suelpla y Comercial KV, impulsa la celebración de ‘Nexta Connect’, su primera feria propia de soluciones industriales que tendrá lugar el próximo 10 de junio en las instalaciones del Orenes Gran Casino (Grau de Castelló).
El evento nace con el objetivo de convertirse en el punto de encuentro estratégico donde profesionales y empresas puedan conocer, de forma directa y cercana las tendencias que están transformando la industria.
Con una sólida trayectoria en el mercado, el grupo impulsa este formato para acercar a sus clientes la vanguardia tecnológica en automatización, eficiencia y tecnología industrial. La cita contará con un espacio expositivo de primer nivel donde participarán más de 20 marcas líderes internacionales (partners estratégicos), permitiendo a los asistentes descubrir las últimas aplicaciones y novedades técnicas en un entorno profesional y exclusivo.
Sesiones técnicas y de transferencia de conocimiento
Más allá de la zona de exposición, ‘Nexta Connect’ apuesta por el intercambio de conocimiento técnico. Durante la jornada, se desarrollará un completo programa de ponencias y sesiones técnicas.
Entre los temas destacados, se abordará el impacto del nuevo Reglamento Europeo de Máquinas, la agilización del cableado en cuadros eléctricos, los desafíos en el despliegue de redes industriales, la ventilación residencial o se debatirá sobre la nueva era de la automatización industrial.
Oportunidad para el networking
Asimismo, ‘Nexta Connect’ facilitará el intercambio de impresiones entre los asistentes y los fabricantes. El evento, que se desarrollará en horario de 9.00 horas a 16.00 horas, incluirá servicio de catering para fomentar el networking entre los profesionales del sector, así como muchas otras sorpresas.
En palabras del CEO de Grupo Nexta, Álex Romero, “con ‘Nexta Connect’, en Grupo Nexta damos un paso adelante en nuestro compromiso por conectar la tecnología más avanzada con las necesidades reales de la industria local y provincial. No es solo un evento expositivo; es un espacio diseñado para que nuestros clientes encuentren soluciones reales a sus desafíos diarios de la mano de los mejores partners del mercado".
Registro y asistencia
El registro para asistir al evento es totalmente gratuito. Los profesionales interesados pueden realizar su inscripción a través de la web oficial, donde también podrán seleccionar las sesiones técnicas específicas a las que deseen asistir.
Datos de contacto
- Teléfono: 964 253 353
- Dirección: Polígono Industrial Estepar, Nave D, Nº4, 12005 (Castelló de la Plana)
- Correo: info@gruponexta.com
- Horario de atención al público: Lunes a jueves de 07.00 a 13.30 horas y de 15.00 a 18.00 horas; viernes de 07.00 a 14.30 horas.
- Facebook: https://www.facebook.com/Grupo.Nexta/
- Instagram: https://www.instagram.com/grupo_nexta/
- Linkedin: https://www.linkedin.com/company/grupo-nexta/
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