Huhtamaki Spain celebra su 50º aniversario

Huhtamaki Spain, firma especializada en la fabricación de envases de gran consumo y foodservice, con un equipo profesional de más de 500 personas y un enfoque empresarial cada vez más sostenible, ha conmemorado su 50º aniversario con un acto corporativo que tuvo lugar en sus instalaciones de Nules.

La cita ha servido para poner en valor la trayectoria industrial de la compañía en España, su contribución al tejido económico de la provincia de Castellón así como el compromiso de todas aquellas personas que han impulsado el crecimiento de la empresa durante estas cinco décadas.

50º aniversario Huhtamaki / Paolo Bocchese

La historia de Huhtamaki Spain se remonta a 1976, cuando la familia Pallarés puso en marcha en Vila-real un pequeño negocio dedicado a la fabricación de vasos de papel y plástico. Años más tarde, en 1985, la actividad pasó a integrarse en la estructura global de Huhtamaki y, en 1991, la compañía inauguró sus actuales instalaciones en Nules, desde donde ha sabido evolucionar al ritmo de las necesidades del mercado, reforzando su competitividad mediante la inversión en tecnología, la mejora continua de sus procesos y el impulso de soluciones cada vez más responsables con el entorno.

La celebración en las instalaciones de Nules ha reunido a la plantilla y a representantes institucionales en una jornada diseñada para compartir este hito desde una perspectiva cercana y participativa. La celebración ha estado conducida por la directora de Recursos Humanos de Huhtamaki, Rosa Sagredo, y ha contado con las intervenciones de la presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón, María Dolores Guillamón; el director de la planta de Nules, Carlos Taús; la presidenta del Comité de Empresa de Huhtamaki Spain, Pilar Flor; la vicepresidenta de Europa Occidental de Foodservice, Aino Hasto; y vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación de la Generalitat Valenciana, Vicente Martínez Mus.

La compañía reunió a su plantilla y a representantes institucionales en una jornada que ensalzó su trayectoria y su apuesta por la innovación, la sostenibilidad y el empleo / Gabriel Utiel

Reconocimiento

Durante las intervenciones se compartieron anécdotas, recuerdos y reconocimientos a tantas personas que, a lo largo de los años, han dejado una huella en la historia de la compañía, incluyendo un reconocimiento muy especial a José María Nebot por una trayectoria de 38 años de liderazgo, constancia y trabajo incansable, clave en la transformación de la empresa en los últimos años. El programa incluyó además la proyección de un vídeo conmemorativo, un brindis y distintos espacios de convivencia en torno a la gastronomía y la música en directo.

Este aniversario representa un hito en la historia de Huhtamaki Spain y una declaración de una compañía con raíces en el territorio, vocación industrial y ambición de futuro, preparada para seguir avanzando desde Castellón como referente en su sector.