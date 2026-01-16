La Matxà de Almassora, Fiesta de Interés Turístico

Almassora celebrará el sábado 17 de enero la festividad de Sant Antoni. El programa de actos arranca este viernes, a partir de las 09.00 horas, con la ya tradicional visita de los niños de las escuelas infantiles y los colegios al santo, dejando un pequeño manojo de leña para hacer la hoguera.

El sábado, a las 10.00 horas, los jinetes se concentrarán en la Cuadra de Javi para ir en romería hasta el puente de la depuradora y habrá un almuerzo de hermandad, y a las 12.00 horas, será el disparo de cohetes y se engalanará la calle. Además, a las 12.45 horas, la corporación municipal y toda la comitiva festiva partirá hacia la iglesia de la Natividad de Nuestra Señora, en compañía del grupo Scout Tramuntana, la Escuela de Tambores y Bombos de Tambors de Passió, la Asociación Cultural El Torrelló y la Colla de Dolçainers i Tabaleters Les Goles, y allí se bendecirán las monas, panes o dulces.

Bendición y reparto

A las 19.00 horas, se celebrará la misa en la iglesia de la Natividad de Nuestra Señora y, media hora más tarde, será el momento de la Matxà de Sant Antoni, catalogada como Fiesta de Interés Turístico Provincial. La bendición de los animales será a la puerta de la iglesia y se repartirán las cintas. Al volver de la Matxà, se encenderá la hoguera y se repartirá las monas en la casa de los clavarios. A continuación, habrá porrat popular.