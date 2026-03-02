International English School of Castellón: educación británica y excelencia académica

International English School of Castellón es un colegio internacional referente en la provincia que ofrece una educación británica integral para alumnos desde la edad de 1 año y hasta los 18. Desde sus primeros años, los estudiantes se sumergen en un entorno bilingüe donde el inglés es la lengua vehicular, lo que garantiza que el aprendizaje ocurra de forma natural, facilitando así un dominio completo del idioma. La implantación del currículo británico desde Infantil convierte al centro en una institución única en Castelló, una apuesta que se ve reforzada por un equipo docente nativo que garantiza una inmersión lingüística y cultural auténtica.

El colegio se encuentra ubicado en un entorno tranquilo y privilegiado de la capital de la Plana. Sus instalaciones ofrecen espacios amplios y cómodos, tanto en interiores como en exteriores, diseñados para adaptarse a las necesidades educativas y recreativas del alumnado. Al formar parte del prestigioso grupo Dukes Education, el centro combina el rigor del sistema británico con una proyección global, ofreciendo a sus alumnos acceso a una red internacional de oportunidades y excelencia académica sin perder el vínculo con su comunidad.

El equipo docente, formado por nativos. / Mediterráneo

El modelo educativo británico del centro destaca por trabajar una serie de competencias transversales, que son hoy las más demandadas por las empresas y el mercado laboral global. La metodología anglosajona se caracteriza por su flexibilidad y personalización, incentivando la autonomía e independencia del alumnado y fomentando el pensamiento crítico, así como la experiencia práctica y las habilidades individuales.

El proyecto educativo de International English School of Castellón destaca por fundamentarse en cuatro pilares estretégicos que garantizan el éxito: la inmersión lingüística en inglés, en un entorno donde el idioma se vive de forma natural y constante; un programa personalizado que ofrece una atención adaptada para identificar y potenciar las capacidades de cada estudiante; la educación en valores, con el respeto y la resiliencia como base del carácter; y el equilibrio tecnológico, entendido como la integración de herramientas avanzadas sin perder de vista su esencia.

Su modelo educativo incentiva la autonomía. / Mediterráneo

Además del inglés, el centro integra de forma equilibrada el aprendizaje del castellano y el valenciano. Como parte de su compromiso plurilingüe, a partir de Year 3 se introducen el francés y el alemán; y en Secundaria, los alumnos eligen uno de estos dos idiomas para su especialización lingüística. Esta formación global culmina con la obtención de una doble titulación, abriendo las puertas de las mejores universidades de España y el extranjero.

Éxito garantizado

Los datos avalan este éxito: la promoción de 2025 contó con un 100% de aprobados y una nota media de 8,02 en Bachillerato. Gracias a ello, el centro cuenta actualmente con exalumnos en instituciones de prestigio como King’s College London y University of Westminster (Reino Unido); ICADE/ICAI, Universidad Carlos III Madrid, Universidad de Navarra y Universidad de Valencia (España); así como en centros destacados de los Países Bajos, Finlandia, EE.UU., Alemania e Italia, entre otros.

El centro integra de forma equilibrada el aprendizaje del castellano y el valenciano. / Mediterráneo

Los interesados en conocer el proyecto educativo pueden visitar el colegio solicitando cita a través de WhatsApp en el 649 03 75 06. Asimismo, tendrán la oportunidad de vivir la experiencia pedagógica del centro en su próximo evento de cuentacuentos, en la librería Argot de Castellón el 21 de marzo.