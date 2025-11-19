Javier Sanz: el abogado que está revolucionando la defensa en delitos de género desde Castellón
Cuando un hombre es acusado falsamente de violencia de género o agresión sexual, muchas veces siente que ya está condenado antes de declarar. En medio de ese abismo de desesperación y miedo, aparece una figura que no solo conoce la ley, sino que también ha vivido en carne propia el juicio social: Javier Sanz, el primer abogado trans de España y un referente nacional en delitos de género, derecho penal y custodias conflictivas.
Desde su despacho, Javier ha desarrollado un método “Veritas”, que prepara emocional y técnicamente al acusado para declarar con contundencia y credibilidad en juicio. Este sistema combina inteligencia artificial, técnicas de oratoria y asesoramiento psicológico para que cada palabra cuente.
La justicia no es solo cuestión de pruebas, también de relato. Y mi misión es que el cliente tenga el mejor posible.
Javier también asesora a mujeres víctimas de violencia de género, a personas trans en procesos legales delicados, y a padres separados que luchan por la custodia de sus hijos mientras enfrentan una denuncia. Su experiencia personal y profesional se entrelazan para ofrecer una mirada empática, combativa y profundamente transformadora.
En sus redes sociales, Javier Sanz (@abogadodegenero en Youtube, Instagram y TikTok) crea contenido educativo con un estilo directo, sin tabúes, donde habla de lo que nadie se atreve a nombrar: los errores del sistema, los abusos de poder y la necesidad de una justicia realmente igualitaria.
Con sede en Valencia y atención en toda la Comunidad Valenciana —incluyendo Castellón, donde cada vez más personas acuden a él—, Javier está marcando una nueva era en la defensa penal.
