L’Alcora se pone en modo Navidad y presenta una variada programación
Incluye más de treinta propuestas culturales, infantiles, deportivas y festivas --todas gratuitas-- para disfrutarlas
R. D. M.
La programación navideña de l’Alcora arrancó el pasado sábado 13 de diciembre con el Mercat de Nadal del comercio local en la plaza Sant Roc y la entrega de las cartas para Papá Noel. Pero, además, entre las propuestas de los próximos días figura la pista de patinaje sobre hielo, que abrirá el 22 de diciembre y estará instalada hasta el 2 de enero en la plaza del Ayuntamiento.
La agenda cultural vuelve a tener un peso importante con musicales para todos los públicos como 'Clara y el Cascanueces' o 'Un genio muy genial', que llegarán al Auditori de la Caixa Rural.
Concierto y recital de piano
También se celebrarán el tradicional concierto de Navidad de la Agrupación Musical l’Alcalatén, el recital de canto y piano de Kevin Ibáñez y Ester Mor, la actuación del Grup de Combos, Cor i Los Serrano.
También los más pequeños disfrutarán de una amplia programación infantil del 23 al 29 de diciembre en la Pista Jardín. Y, en Nochebuena, tendrá lugar la Albà a la Mare de Déu y, tras ello, el fin de año, cabalgata y roscón de Reyes con orquestas y discomóviles.
