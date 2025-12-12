El mejor plan para estas navidades: peli y palomitas

Los clásicos que no te puedes perder

La Navidad da comienzo cuando Mariah Carey nos da luz verde con su mítico “It’s time!” seguido de su temazo All I want for Christmas is you. Y es que, a pesar de tener hasta en la sopa ese villancico, siempre acabamos cantándolo, bailándolo e incluso utilizándolo en nuestros stories más navideños de Instagram.

Dicen que la Navidad es la época más mágica del año, y, aunque cada año que pasa es un poco más difícil sentirla como antes, siempre hay un motivo por el que la celebramos; aunque sea con recuerdos, momentos y pensamientos que nos lleven al lugar más mágico. Ese, que dicen que esconde los sentimientos más puros y reales de las personas y que mantiene viva la ilusión de los más pequeños. Ese que tiene los mejores turrones que endulzan el paladar y el corazón hasta del mismísimo Grinch.

La Navidad es ese lugar al que volvemos para recordar que lo sencillo es lo que más llena: un abrazo, un chocolate caliente, una tarde de cine rodeados de quienes más queremos.

Navidades de cine

¿Quién no ha soñado con ser Kevin McCallister y perderse en Nueva York?

No hay Navidad sin sus clásicos y, ver la ciudad que nunca duerme repleta de luces y árboles de Navidad bañados por la nieve mientras Kevin recorre Rockefeller Center para abrazar a su madre, es uno de esos momentos que todos llevamos grabados en la memoria.

En Salera no hay Navidad sin magia. Por ello, en esta época del año, vivirás dentro de tu propia película con Cinesa, que, durante estas fiestas, te abre las puertas a una experiencia única: ofertas especiales, pases para todos los públicos y una cartelera pensada para disfrutar en familia, en pareja o en solitario. La Navidad se vive mejor desde una butaca cómoda, con una pantalla gigante y un cubo de palomitas entre las manos.

CARTELERA Avatar 3 – Estreno 19 de diciembre (Todos los públicos)

(Todos los públicos) Vuelve a sumergirte en Pandora, un universo visual que combina imaginación, aventura y emoción. La saga continúa con nuevos escenarios, criaturas espectaculares y una historia que te atrapará desde el primer minuto.

Bob Esponja – Estreno 25 de diciembre (Familiar)

(Familiar) La esponja más famosa del fondo del mar llega con una nueva aventura perfecta para los más pequeños… y para quienes crecieron con él. Humor, color y diversión asegurada.

Five Nights at Freddy’s – Estreno 5 de diciembre (Juvenil)

(Juvenil) El fenómeno viral salta a la gran pantalla. Suspense, misterio y una dosis de adrenalina para quienes buscan una Navidad menos tradicional… y mucho más intensa.

Los Goonies – 40º Aniversario – Estreno 12 de diciembre (Todos los públicos)

(Todos los públicos) Un viaje nostálgico a una de las películas más queridas de los 80. Vuelve a vivir las aventuras de Mikey, Gordi, Brand y Data en la búsqueda más épica de la historia del cine familiar.

Cinesa Salera cuenta con una amplia variedad de pases para que puedas adaptar tu plan al día que mejor te venga. Además, en estas fechas encontrarás promociones especiales para disfrutar del mejor cine al mejor precio PASES Y PROMOCIONES

Para los haters navideños

El plan del Grinch de pasarse junto a su perro Max en el sofá todas las navidades no suena nada mal, pero el de pasárselo en los cines de Cinesa del centro comercial Salera, es inmejorable. Y es que no hay mejor manera de volver atrás en el tiempo y la infancia que ver Los Goonies en su 40 aniversario o vivir en Pandora, rodeado de la fauna ficticia de Avatar 3, donde la fantasía y la magia se vuelven reales.