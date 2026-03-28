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Almenara promueve la gastronomía local

El paseo marítimo acoge del 2 al 5 de abril la Gastrofira Gourmet Experience con artesanía y música en directo

La ‘Gastrofira Gourmet Experience’ estará instalada en la zona de la Tourist Info.

La ‘Gastrofira Gourmet Experience’ estará instalada en la zona de la Tourist Info. / Miguel Ángel Sánchez

Miguel Ángel Sánchez

Almenara

El Ayuntamiento de Almenara ha organizado para las fiestas de Semana Santa y Pascua todo un programa de actividades lúdicas, deportivas y culturales para el disfrute de vecinos y visitantes. Uno de los platos fuertes llegará el jueves 2 de abril con la celebración de la Gastrofira Gourmet Experience que se instalará en el paseo marítimo de la playa Casablanca, en la zona de la Tourist Info.

Este evento pondrá en valor la gastronomía local y la artesanía, además de contar con música en directo y actividades infantiles en un ambiente pensado para toda la familia. La feria se inaugurará el jueves a las 17.30 horas y estará abierta hasta el domingo 5 de 11.00 a las 23.00 horas.

Área recreativa de Els Estanys.

Área recreativa de Els Estanys. / Miguel Ángel Sánchez

Els Estanys

Para los amantes de la naturaleza, la localidad ofrece la posibilidad de visitar el Aula de la Natura, ubicada en Els Estanys y que en abril ya estará abierta de 9.00 a 14.00 horas los días miércoles 1 y jueves 2, del 5 al 10 y el lunes 13.

Además, el viernes 3 de abril a las 11.00 horas en el paseo marítimo, se llevará a cabo la actividad Replantem el passeigdirigida al público familiar. Y el domingo 12 de abril, en el área recreativa de Els Estanys, se llevará a cabo una jornada medioambiental titulada ‘Mirada Circular’ con un expositor informativo y diversas actividades. Será de 10.30 a 13.30 horas y no requiere de inscripción previa.

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La agenda se completa con la visita guiada al Castell y la Torre Bivalcadim el viernes 3 a las 10.00 horas y la exposición Retrats per al Record de Vicent Morales Mollar, una muestra que se podrá visitar en el Museu del Molí d’Arròs del 10 al 30 de abril.

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