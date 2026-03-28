Onda, destino familiar con una completa programación

Onda refuerza su posicionamiento como destino turístico familiar durante la Pascua con una amplia programación que combina actividades infantiles, propuestas culturales, música y tradición. El Ayuntamiento, en colaboración con distintas entidades, ha diseñado una agenda que se desarrollará durante varias semanas con el objetivo de dinamizar el municipio y atraer tanto a vecinos como a visitantes.

Uno de los ejes principales será Peque Pasqua, centrado en el público familiar. Las actividades tendrán lugar los días 5, 6 y 12 de abril en la pinada del Ermitorio del Salvador, en horario de 17.00 a 20.00 horas, mientras que el 7 de abril se trasladarán al Parque de la Cerámica. El programa incluye talleres temáticos, juegos, actividades deportivas y propuestas lúdicas como rocódromo, tiro con arco, globoflexia, pintacaras o gymkanas. Además, el consistorio habilitará un servicio gratuito de autobús los días 5 y 12 para facilitar los desplazamientos.

La programación se complementa con visitas teatralizadas que permitirán recorrer espacios emblemáticos como el Castillo de las 300 Torres, el casco histórico o la Torre de la Presó. Estas actividades, gratuitas y con inscripción previa, se celebrarán en varias fechas entre finales de marzo y principios de abril, con el objetivo de acercar la historia local de forma didáctica.

El Castillo acogerá también, el 11 de abril, la jornada Títeres en el Castillo, que incluirá talleres infantiles por la mañana y por la tarde, así como la representación de la obra La princesa o no a partir de las 19.00 horas.

Durante estos días, los principales enclaves turísticos permanecerán abiertos con horarios especiales. El castillo abrirá todos los días, en horario de mañana y tarde, mientras que la Torre de la Presó, el Museo del Taulell y el espacio natural Onda Natura ofrecerán visitas en distintos horarios, reforzando la oferta cultural y patrimonial.

El Molí de la Reixa-Onda Natura es un centro cuya temática gira entorno a los molinos, el agua y la naturaleza de Onda. / Mediterráneo

Más propuestas culturales

En el apartado musical, Onda celebrará una nueva edición de Pascua Sonora los días 4, 5, 10 y 11 de abril. Las jornadas incluirán orquestas y sesiones DJ en distintos puntos como la Carpa Sonora, el Raval y la calle Falcons. La tradición taurina volverá a tener protagonismo con la celebración de la XXXII Pascua Taurina y el XXIX Concurso Nacional de Ganaderías, que se desarrollarán del 28 de marzo al 13 de abril en la Plaza de Toros. El programa incluye exhibiciones, concursos y distintos festejos tradicionales.

A esta oferta se suman los actos litúrgicos de Semana Santa, que forman parte esencial de su identidad cultural. La programación religiosa arrancará el Domingo de Ramos, que incluirá la bendición de palmas y ramos en distintos puntos de la localidad y una procesión infantil. Durante los días siguientes se sucederán celebraciones destacadas como el concierto de marchas procesionales, la procesión penitencial del Miércoles Santo o las distintas eucaristías del Jueves Santo, junto a los actos de adoración nocturna.

El Viernes Santo concentrará algunos de los momentos más solemnes, con la celebración del Vía Crucis en diferentes parroquias a primera hora del día, los oficios de la Pasión y la tradicional procesión del Santo Entierro por la noche. La Semana Santa culminará con la Vigilia Pascual del Sábado Santo y el Domingo de Resurrección, que incluirá la procesión del Encuentro y las tradicionales misas de Pascua.

Toda la programación completa, así como los horarios detallados de las actividades, puede consultarse en la web municipal www.onda.es.