Benicàssim apuesta por la accesibilidad en todo su litoral

Con cinco banderas azules ondeando, un año más, en sus cinco playas (Heliópolis, Els Terrers, Torre Sant Vicent, Almadraba y Voramar), Benicàssim continúa situándose a la vanguardia de la provincia en calidad, seguridad, sostenibilidad y accesibilidad, consolidando un modelo turístico que combina excelencia en los servicios, bienestar ciudadano e igualdad de oportunidades.

En base a esta premisa, el Ayuntamiento reforzará este verano su apuesta por la accesibilidad universal y el turismo inclusivo, con la ampliación del servicio de baño asistido en sus cinco playas urbanas. De este modo, la localidad triplicará las horas de atención semanal, pasando de 105 a 315 horas, e incrementará de dos a cinco las grúas adaptadas disponibles, garantizando así que todas las playas cuenten con este recurso.

La medida forma parte del dispositivo especial de salvamento y socorrismo, una de las premisas indispensables para la obtendión de la bandera azul, que comenzó el 1 de junio y que cuenta con siete postas de socorro, 16 torretas de vigilancia y un equipo de 33 profesionales que velarán por la seguridad de los bañistas, entre los que se encuentra el personal especialista para el baño asistido. Este servicio específico de baño asistido comenzará el 15 de junio y permanecerá operativo hasta el 15 de septiembre.

Con siete kilómetros de litoral y un total de cinco playas reconocidas con banderas azules por su calidad y servicios, Benicàssim es un referente turístico en la provincia de Castellón. / Mediterráneo

Un modelo de playa para todos

Con estas medidas, la localidad sigue avanzando hacia un modelo de playas para todos, basado en la accesibilidad universal, elemento de importancia para la obtención del distintivo de la ADEAC (Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor) y en el derecho de todas las personas a disfrutar del ocio y del entorno litoral en igualdad de condiciones, consolidándose como un destino turístico accesible, sostenible y comprometido con la inclusión social.

El servicio de baño asistido está dirigido a personas con movilidad reducida, discapacidad o necesidades especiales, y permite el acceso seguro al mar con personal especializado y equipamientos adaptados, como sillas anfibias, muletas acuáticas, pasarelas accesibles y zonas acondicionadas.

Además, la ampliación de las grúas adaptadas facilitará el acceso al mar a más usuarios y usuarias, garantizando una experiencia segura, digna e inclusiva en cualquiera de las playas del municipio. Estas infraestructuras permiten realizar transferencias con mayor comodidad y seguridad, favoreciendo la autonomía personal y mejorando la experiencia tanto de las personas usuarias como de sus acompañantes.

El servicio estará disponible en las playas Heliópolis, Els Terrers, Torre Sant Vicent, Almadraba y Voramar. Desde el 15 de junio hasta el 30 de agosto, funcionará en horario de 11.00 a 20.00 horas, mientras que desde el 1 hasta el 15 de septiembre mantendrá el horario de 11.00 a 19.00 horas. Este refuerzo se suma al esfuerzo para mejorar la calidad de los servicios del litoral, que han crecido un 35 % durante los últimos cinco años contando en la actualidad con siete chiringuitos, ocho puntos de sombrillas y hamacas, tres de masajes,dos quioscos, una base náutica y tres puntos de alquiler de embarcaciones que completan una amplia oferta de servicios para los usuarios y usuarias de las playas.