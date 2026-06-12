Moncofa reafirma la dotación y la excelencia de sus playas

Moncofa volverá a lucir este verano cuatro banderas azules en sus playas de Grao, l’Estanyol, Masbó y Pedra Roja, un reconocimiento que reafirma la excelente calidad de su litoral y consolida al municipio como uno de los principales referentes turísticos de la provincia de Castellón y de toda la Comunitat Valenciana. La obtención de estos distintivos supone un importante aval al trabajo desarrollado por el Ayuntamiento en materia de conservación, mantenimiento y mejora continua de los espacios costeros, convirtiendo a Moncofa en uno de los municipios que más reconocimientos acumula en el litoral castellonense.

Con esta nueva concesión, Moncofa mantiene los cuatro distintivos obtenidos en temporadas anteriores y vuelve a situarse entre las poblaciones de la provincia con mayor número de banderas azules. Para el responsable municipal, este reconocimiento no responde a una circunstancia puntual, sino a una estrategia planificada que ha permitido reforzar año tras año la calidad de las playas y consolidar la imagen turística del municipio. La continuidad en la obtención de estas certificaciones refleja el compromiso institucional por ofrecer un litoral seguro, accesible, limpio y preparado para responder a las necesidades de quienes eligen Moncofa como destino vacacional.

Izado de la bandera azul en Moncofa. / Mediterráneo

El trabajo realizado se extiende a lo largo de todo el calendario, aunque se intensifica especialmente durante los meses previos al verano y en la temporada de mayor afluencia turística. Las actuaciones de conservación y acondicionamiento permiten mantener las playas en óptimas condiciones, garantizando tanto la comodidad de los usuarios como la preservación de los valores naturales del entorno. A ello se suma la puesta en marcha de diferentes servicios destinados a mejorar la experiencia de residentes y visitantes, contribuyendo a reforzar la competitividad turística del municipio.

La calidad del agua

Uno de los aspectos más valorados para la concesión de las banderas azules es la excelente calidad de las aguas de baño, respaldada por controles periódicos y sistemas de vigilancia que permiten asegurar el cumplimiento de los más altos estándares ambientales. Además, Moncofa continúa avanzando en la mejora de equipamientos e infraestructuras vinculadas a sus playas, incorporando progresivamente nuevos recursos y servicios que incrementan la seguridad, la accesibilidad y la comodidad de los usuarios.

La apuesta municipal por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente también se refleja en la promoción de espacios que complementan la tradicional oferta de sol y playa. Entre ellos destaca el sendero azul, un recurso que permite descubrir el patrimonio natural y paisajístico del litoral moncofí, favoreciendo un contacto más directo con el entorno y fomentando prácticas turísticas responsables. Este itinerario se ha convertido en un atractivo añadido para quienes buscan experiencias ligadas a la naturaleza y al conocimiento del territorio.

Distintivos

La renovación de las cuatro banderas azules supone, en definitiva, un importante reconocimiento al esfuerzo colectivo realizado por el municipio para preservar y mejorar su costa. La combinación de calidad ambiental, buenos servicios, infraestructuras adecuadas y una gestión comprometida con la sostenibilidad permite que Moncofa continúe posicionándose como uno de los destinos de referencia del litoral mediterráneo. El mantenimiento de estos distintivos refuerza además la proyección turística de la localidad y contribuye a consolidar un modelo de desarrollo basado en la excelencia, el respeto por el entorno y la mejora continua de sus recursos naturales.

El alcalde de Moncofa, Wences Alós, querido destacar que «día tras día, luchamos para que nuestras playas se encuentren entre las mejores de la provincia de Castellón». Además, a las cuatro que lucen las banderas azules, hay que sumar la playa Belcaire, que tiene un tramo de playa canina, y la playa de la Torre, cuyo tramo inicial está catalogado como playa naturista, una de las pocas del litoral castellonense.