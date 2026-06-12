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BANDERAS AZULES 2026

Orpesa mantiene sus cinco enseñas y reafirma el prestigio de su costa

Las distinciones corresponden a las playas de Morro de Gos, les Amplaries, la Concha y Platgetes de Bellver

La edila de Playas, Isabel Moya, y el alcalde de Orpesa, Rafael Albert, con una de las banderas.

La edila de Playas, Isabel Moya, y el alcalde de Orpesa, Rafael Albert, con una de las banderas. / Mediterráneo

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Eva Bellido

Orpesa

Orpesa ha vuelto a revalidar, en 2026, las cuatro banderas azules de sus playas y también la del puerto deportivo, consolidándose un año más como uno de los destinos turísticos de referencia del litoral mediterráneo, tanto por la calidad como por la excelencia de sus servicios.

La edila de Playas, Isabel Moya, fue la encargada de recoger los distintivos de las playas de les Amplaries, Morro de Gos, la Concha y Platgetes de Bellver, durante el acto oficial de entrega de estos reconocimientos. A estos se suma la bandera azul concedida al puerto deportivo de Orpesa, que reafirma el compromiso del municipio con la calidad turística, la sostenibilidad y la mejora de sus infraestructuras y servicios.

Las banderas azules, otorgadas por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), reconocen el cumplimiento de unos exigentes criterios relacionados con diversos aspectos como la calidad del agua, la seguridad, la accesibilidad, la gestión ambiental y los servicios ofrecidos en playas y puertos deportivos.

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Moya destacó que «revalidar las cinco banderas azules es el resultado del trabajo constante que se realiza durante todo el año para mantener nuestras playas y nuestro puerto en las mejores condiciones. Es un reconocimiento muy importante que demuestra el compromiso de Oropesa del Mar con la calidad, la sostenibilidad y el cuidado de nuestro entorno litoral».

Por su parte, el alcalde, Rafael Albert, quiso poner en valor el trabajo de los profesionales municipales implicados en la gestión del litoral y destacó «especialmente, la gran implicación de la oficina de turismo y de los funcionarios del Ayuntamiento, cuyo trabajo y dedicación hacen posible seguir obteniendo este importante reconocimiento año tras año».

Asimismo, el primer edil señaló que «las banderas azules son una garantía de calidad para vecinos y visitantes y refuerzan la imagen de Orpesa como un destino turístico seguro, accesible y comprometido con el medio ambiente». Con esta revalidación, el consistorio continúa apostando por un modelo turístico sostenible y de calidad, manteniendo los estándares que hacen del municipio en uno de los referentes turísticos de la Comunitat Valenciana.

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