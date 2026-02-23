Bestile muestra todo el potencial de la cerámica en ExpoInnovate 2026

Del 23 al 27 de febrero, las instalaciones de Bestile acogen ExpoInnovate 2026, un evento expositivo que presenta una nueva visión de la cerámica a través de una experiencia basada en la imagen, el sonido y la innovación.

De este modo, durante toda la semana, clientes, profesionales del sector y colaboradores tienen la oportunidad de recorrer un espacio especialmente diseñado para poner de relieve el potencial del material cerámico desde una perspectiva diferente, atractiva y diferencial.

ExpoInnovate 2026 propone un formato que va más allá de una exposición tradicional de producto. Así, a través de proyecciones, juegos de luz, ambientaciones sonoras y espacios cuidadosamente diseñados, la cerámica se convierte en el eje central de una experiencia sensorial concebida para despertar los sentidos y estimular la creatividad.

La cerámica se convierte en el eje central de una experiencia sensorial. / Mediterráneo

Cada uno de los ambientes ha sido diseñado para reflejar cómo los materiales dialogan con la arquitectura, el interiorismo y los nuevos estilos de vida. A través del recorrido, los visitantes tienen la oportunidad de descubrir las aplicaciones reales de la cerámica en espacios residenciales, comerciales y profesionales, al tiempo que comprueban la variedad de formatos, espesores, acabados y texturas, totalmente adaptados a diferentes necesidades y preferencias.

¿Qué tendrá su 'showroom'?

Durante estos días, Bestile presenta también sus últimas novedades, una serie de creaciones que representan el fruto de un proceso continuo de investigación, análisis de tendencias y desarrollo de producto. Las nuevas colecciones, propuestas exclusivas y soluciones técnicas refuerzan la apuesta de la compañía por la innovación, la calidad y la diferenciación en un mercado cada vez más competitivo.

«Con ExpoInnovate 2026 queremos mostrar que la cerámica es mucho más que un material. Es una herramienta creativa al servicio de los espacios y de las personas que los habitan», señalan desde la dirección de la compañía de l’Alcora.

Ambiente minimalista. / Mediterráneo

Cabe señalar que, más allá de la presentación de producto, el evento pretende convertirse en un espacio de intercambio, reflexión y diálogo entre profesionales, fomentando la colaboración y el desarrollo de sus nuevos proyectos.

La semana del 23 al 27 de febrero se consolida así como una cita destacada en el calendario del sector cerámico, combinando creatividad, tecnología y visión empresarial, y proyectando el futuro de la cerámica desde una mirada contemporánea.