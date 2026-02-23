Netalm potencia la limpieza industrial de alto nivel

Netalm es una empresa especializada en maquinaria de limpieza y servicios urbanos que cuenta con una sólida trayectoria en el desarrollo de soluciones eficientes adaptadas a entornos exigentes. Aunque su nombre se ha vinculado tradicionalmente al ámbito urbano, la compañía está ampliando su presencia en sectores productivos estratégicos, donde sus barredoras industriales están demostrando un rendimiento especialmente destacado. Uno de esos ámbitos es el de la cerámica, una industria clave que exige tecnología fiable y preparada para trabajar en condiciones complejas.

El sector cerámico se caracteriza por procesos productivos intensivos en los que la generación de polvo, restos de arcilla, esmaltes y partículas en suspensión es constante. Esta realidad convierte la limpieza industrial en un factor determinante. No se trata solo de mantener una imagen ordenada de las instalaciones, sino de garantizar la seguridad laboral, preservar la calidad del producto final y asegurar la continuidad de los procesos sin interrupciones derivadas de acumulaciones de residuos.

Barredoras industriales

En este contexto, las barredoras industriales de Netalm han sido diseñadas para responder a las necesidades específicas de este tipo de entornos. Incorporan sistemas de aspiración y filtrado de alta capacidad capaces de recoger grandes volúmenes de polvo fino sin perder eficacia ni saturarse. Esta característica resulta especialmente relevante en fábricas cerámicas, donde la presencia constante de partículas puede afectar al rendimiento de la maquinaria, incrementar los costes de mantenimiento y generar riesgos para la salud de los trabajadores.

Otro de los aspectos diferenciales de los equipos de la compañía es su robustez estructural y su maniobrabilidad. Estas cualidades permiten operar tanto en grandes naves industriales como en pasillos estrechos o zonas de difícil acceso, optimizando los tiempos de limpieza y reduciendo los costes operativos. En este sentido, la combinación de potencia, precisión y facilidad de uso contribuye a mejorar la organización interna de las plantas productivas y a reforzar los estándares de calidad.

Máquinas de Netalm. / Mediterráneo

Desde la empresa subrayan que su compromiso pasa por entender en profundidad las dinámicas del sector cerámico y adaptar su tecnología a sus ritmos y exigencias. El objetivo es consolidarse como un aliado tecnológico para las fábricas, ofreciendo soluciones que no solo limpian, sino que aportan eficiencia, fiabilidad y resultados visibles desde el primer día, favoreciendo entornos de trabajo más seguros y una producción más sostenible a largo plazo.