Stylgraph refuerza su liderazgo en diseño y reorganiza su estructura

Stylgraph, compañía italiana especializada en el diseño gráfico para superficies cerámicas, continúa consolidando su posición como referente internacional en el sector tras más de cuatro décadas de trayectoria marcadas por la innovación, la investigación y el desarrollo de soluciones a medida. Con sede central en Sassuolo y presencia en numerosos mercados, la empresa mantiene una estrategia centrada en la anticipación de tendencias y la colaboración directa con fabricantes a escala global.

Fundada en 1984, la firma ha acompañado a la industria cerámica en el diseño y desarrollo de pavimentos y revestimientos, apoyándose en el estudio continuo de materiales, tecnologías y demandas del mercado. Este enfoque le ha permitido ofrecer propuestas gráficas avanzadas y personalizadas, reforzando su papel como socio estratégico para empresas del sector tanto en España como en el ámbito internacional.

El modelo de trabajo de Stylgraph se sustenta en un equipo internacional que desarrolla proyectos digitales completos y asesoramiento especializado en tendencias, dando forma a colecciones adaptables a espacios residenciales y comerciales. La combinación de creatividad, conocimiento técnico y calidad define una filosofía que integra tradición artesanal e innovación tecnológica bajo el sello Made in Italy.

En España, la compañía inicia una nueva etapa organizativa con el nombramiento de Manuel Renau como gerente y responsable comercial. Manuel, vinculado a Stylgraph desde hace años, asume ahora la dirección con el objetivo de dar continuidad al crecimiento de la firma y fortalecer la relación con clientes y colaboradores del mercado nacional.

Novedades en diseño

Dentro de esta dinámica, la sede española, ubicada en Onda, celebrará a partir del 9 de marzo un nuevo meeting dirigido a clientes, concebido como espacio de encuentro profesional y presentación de novedades en diseño y superficies, reforzando la apuesta de la compañía por la cercanía y el intercambio de conocimiento con el sector.

Equipo de la compañía italiana, en Onda. / Mediterráneo

A lo largo de los años, Stylgraph ha invertido en nuevos materiales, tecnología y espacios expositivos para mejorar la experiencia de colaboración con sus clientes y mantenerse alineada con las últimas tendencias internacionales. Su equipo participa activamente en ferias especializadas y desarrolla soluciones gráficas de alta resolución para proyectos personalizados, manteniendo una visión orientada a la evolución constante y la expansión de oportunidades en interiorismo, arquitectura y recubrimientos.

Con una trayectoria que la ha situado como protagonista de los cambios del sector, la firma reafirma su compromiso con la calidad, la innovación y el acompañamiento estratégico a sus clientes, valores que continúan definiendo su proyección de futuro.