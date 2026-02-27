Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cifre pone en valor sus nuevas colecciones en At Home Together

La compañía de Onda presenta las novedosas series de 2026 y la evolución de su ‘showroom’

Visitantes en el 'showroom' de Cifre.

Visitantes en el 'showroom' de Cifre. / Mediterráneo

Yolanda Peris

Yolanda Peris

Castellón

Cifre Cerámica pone fin este viernes, 27 de febrero, en sus instalaciones de Onda a una nueva edición de At Home Together 2026, un encuentro exclusivo con clientes, distribuidores y profesionales del sector en el que la firma ha compartido sus novedades de producto y la evolución de su propuesta expositiva. Durante cinco días, el showroom se ha transformado en un recorrido más inmersivo, concebido para mostrar la cerámica desde una perspectiva arquitectónica y experiencial. Las mejoras realizadas refuerzan una lectura más coherente del material: espacios que priorizan la luz, la textura y la proporción, permitiendo entender cada colección dentro de un contexto real y contemporáneo.

Entre las propuestas destaca Xlife. El porcelánico de gran formato de Cifre Cerámica es la respuesta a las nuevas exigencias de la arquitectura y el interiorismo actual. Esta línea amplía la gama de la marca con grandes superficies que no solo incorporan las prestaciones técnicas y mecánicas propias del porcelánico, sino que están diseñadas para crear continuidad visual, ampliar el espacio y reforzar la presencia arquitectónica del material.

Visitantes en el 'showroom' de Cifre.

Visitantes en el 'showroom' de Cifre. / Mediterráneo

Piedra y mármol

Dentro de Xlife, Cifre ha presentado nuevas propuestas que exploran la piedra y el mármol desde una sensibilidad actual: Trent, de inspiración caliza, aporta una lectura sobria y equilibrada de la piedra natural; Cala, caliza de carácter más textural, profundiza en la materia con una estética refinada; Infinity, una interpretación más intensa y expresiva del mármol, introduce profundidad cromática y riqueza visual; y Renoir, consolidada como propuesta de mármol negro controlado, aporta elegancia contemporánea y carácter sin estridencias.

A esta familia se suman Cristallo y Nirvana, dos colecciones efecto mármol que combinan herencia clásica y sensibilidad contemporánea. En su versión de gran formato incorporan la tecnología Niox, un efecto mineral con microcristales integrados en masa que reacciona a la luz y genera profundidad real. Una innovación que aporta diferenciación en showroom y eleva el valor arquitectónico del material.

Revestimientos con relieve

At Home Together 2026 ha servido también para presentar una nueva generación de revestimientos en pasta blanca que introducen volumen y textura en pared desde una mirada arquitectónica.

Colecciones como Dart, con relieve en espiga, y las propuestas Bars, Jara, Slant y Cover amplían el lenguaje decorativo mediante juegos de luz y sombra. Son superficies que no buscan imponerse, sino construir ambiente a través del ritmo y la repetición, aportando dinamismo controlado y sofisticación.

'Showroom' de Cifre.

'Showroom' de Cifre. / Mediterráneo

Protagonismo de Brick&More

En paralelo, Brick&More tuvo un papel diferencial en la presentación. Brick&More es la línea de pequeño formato de Cifre, donde el color, la decoración y la composición se convierten en herramientas creativas. Frente a la sobriedad de Xlife, esta familia apuesta por la expresividad y la identidad.

Entre las novedades destacan Chess, que reinterpreta el mármol clásico desde una lectura geométrica; Malbec, que incorpora piezas decoradas para crear composiciones con personalidad; Marma, efecto mármol con tecnología Artech, que potencia el relieve y la profundidad del esmalte; y Venice, porcelánico en pequeño formato disponible en tonos Teal y White, con acabados mate y brillo y pieza decorativa combinable, que recupera la estética esmaltada.

El nuevo showroom de Cifre y las colecciones presentadas confirman una visión clara: la cerámica como lenguaje arquitectónico contemporáneo, capaz de construir espacios con identidad propia desde la luz, la textura y la proporción.

