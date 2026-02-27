Zenon Bath & SPC Surfaces presenta sus novedades de 2026

Bajo el paraguas de Zenon Bath & SPC Surfaces, la firma refuerza su apuesta por las reformas rápidas y limpias para hoteles y grandes proyectos, ofreciendo soluciones específicas para el canal contract. Su gama de revestimientos y pavimentos SPC, ahora con el nuevo formato 90x260, incluye texturas de mármoles, cementos y las recién incorporadas superficies textiles, que se combinan con muebles, platos de ducha, bañeras y lavabos para dar un servicio completo al profesional.

En este contexto, del 23 al 27 de febrero Zenon Bath & SPC Surfaces ha celebrado su feria privada Room by Room, donde ha presentado a sus clientes las novedades de producto para 2026. En platos de ducha, destaca Light Stone, un plato de ducha de gel coat de inspiración piedra y gran ligereza, pensado para agilizar la instalación en reforma y obra nueva.

La oferta de SPC para pared y suelo crece con nuevas colecciones pensadas para generar continuidad visual: los paneles y pavimentos Berem Sand, Neo (Neo Sand y Neo Pearl) y Sonor (Cream, Ivory y Pearl), junto al nuevo SPC textil Fabric en formato 90x260, amplían las posibilidades del prescriptor en estancias como habitaciones, zonas comunes y espacios de tránsito.

En el área de mobiliario de baño, la gran novedad es Siena, una encimera de porcelánico efecto mármol disponible en cuatro referencias --Calacatta White, Calacatta Gold, Travertino y Pietra Grey-- y en varias longitudes, acompañada de una balda a conjunto para aportar coherencia al conjunto.

Agua y madera

Por último, Zenon presenta dos nuevas familias que combinan agua y madera: Alice, con bañera exenta revestida en nogal y lavabos coordinados, y Silvana, que incorpora una envolvente de madera de nogal alistonada con certificación FSC en bañera y lavabos. Dos propuestas que elevan el lenguaje del baño hacia una estética más cálida, natural y alineada con las necesidades del canal contract.

Visitantes en el 'showroom' de Zenon. / Mediterráneo

Con estas novedades, presentadas en exclusiva durante Room by Room, Zenon Bath & SPC Surfaces consolida su enfoque: diseñar soluciones integrales donde bañera, lavabos, encimeras, suelos y paredes dialogan entre sí, combinando tecnología, materiales avanzados y una estética cálida y contemporánea pensada para el prescriptor.