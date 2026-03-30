Coverings 2026: TAU Cerámica presenta series inspiradas en piedras, mármoles y metales

TAU Cerámica participa en la edición de Coverings de 2026, uno de los principales encuentros internacionales del sector cerámico que se celebra en Las Vegas del 30 de marzo al 2 de abril de 2026, donde muestra en el estand 431 algunas de sus colecciones más destacadas orientadas a proyectos de arquitectura, interiorismo y canal contract.

Entre las propuestas protagonistas con las que viajará la firma de Onda estará Oasis, una colección que combina la naturalidad de la piedra con la elegancia del mármol para crear superficies luminosas y sofisticadas. Diseñada especialmente para hoteles y proyectos contract, destaca por su capacidad para generar amplitud visual, continuidad estética y resistencia, pudiendo aplicarse tanto en pavimentos como en revestimientos.

La compañía ondense también presenta en este certamen internacional Petra, una serie inspirada en las piedras griegas tradicionales. Su estética arenosa y sus suaves tonos terrosos evocan la roca natural y aportan calidez y serenidad a los espacios, convirtiéndola en una opción ideal para proyectos residenciales y comerciales que buscan una estética natural y atemporal.

Más propuestas

Además, el mármol se reinterpreta en las colecciones Dakota y Lucca. Dakota se caracteriza por sus vetas delicadas y un sutil relieve que aporta profundidad visual, mientras que Lucca destaca por su fondo blanco con elegantes vetas doradas, una combinación que transmite luminosidad y lujo atemporal.

Como contraste, TAU Cerámica da a conocer en Coverings 2026 Luxor, que aportará una estética metálica con gran personalidad. Disponible en tonos argent, gold y cooper, esta serie juega con la luz y las texturas para crear efectos dinámicos, convirtiéndose en una propuesta ideal para espacios comerciales o interiores residenciales de estilo moderno o industrial.