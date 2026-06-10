Grespania: esencia innovadora desde 1976

En 2026, Grespania celebra su 50 aniversario reafirmando una trayectoria marcada por la innovación tecnológica, la calidad, el diseño y la sostenibilidad. Aunque la compañía inició su actividad en 1976, sus raíces en la industria cerámica se remontan a 1878, cuando el bisabuelo de los fundadores impulsó la primera fábrica de azulejos en l'Alcora.

Desde sus inicios, ha mantenido un firme compromiso con el desarrollo industrial y la introducción de sus productos en los mercados más exigentes. En 1981 puso en marcha una de las primeras plantas de pavimento de gres por monococción rápida con horno de rodillos y prensas hidráulicas de alta capacidad, dos importantes avances técnicos en aquel momento.

Azulejos Sanchís - 1920. / Grespania

En 1986, junto con la entrada de España en la Unión Europea, inauguró una fábrica integral de revestimiento de pasta blanca ya adaptada a los nuevos estándares de calidad, desarrollando una planta bajo el concepto de “vertido cero”, mediante el reciclaje completo de residuos sólidos, líquidos y gaseosos, convirtiéndose en una referencia medioambiental para el sector.

Serie Ribera de porcelánico. / Grespania

Posteriormente, impulsada por las nuevas tendencias hacia formatos de gran tamaño y altas prestaciones técnicas, Grespania diseñó una planta bajo el concepto de industria 4.0 dedicada a la producción de lámina porcelánica de gran formato bajo la marca Coverlam, orientada a la construcción, el mobiliario y las encimeras de cocina y baño.

Edificio de viviendas en Oporto con Coverlam. / Grespania

Apuesta por la sostenibilidad

La innovación tecnológica ha ido siempre acompañada de una firme apuesta por la sostenibilidad, con sistemas avanzados de depuración, cogeneración eléctrica y energía fotovoltaica, que refuerzan el compromiso del grupo con la eficiencia energética y la protección medioambiental.

Paralelamente, Grespania ha consolidado una amplia red comercial internacional mediante la creación de filiales en Italia, Benelux, Francia, Polonia, Reino Unido, Estados Unidos y Singapur, así como centros de servicio en diferentes puntos de España, reforzando su cercanía al cliente y su capacidad logística.

Serie White Balance con aplicación CarvedTechnology. / Grespania

En torno a la compañía se ha consolidado además un importante grupo industrial integrado por Esmaltes, dedicada a la producción de esmaltes cerámicos; Euroatomizado SA, líder mundial en atomización de materias primas blancas; Nuevos Productos Minerales SL, con diversas explotaciones mineras activas; y recientemente Novalam Innovación SA, fábrica española en pavimentos SPC (Stone Polimer Composite) mediante procesos productivos innovadores.

Actualmente, el grupo Grespania cuenta con siete centros productivos, presencia comercial internacional y cerca de 1.000 profesionales. Medio siglo después, la compañía mantiene intactos sus principios de innovación, calidad, sostenibilidad y servicio, afrontando el futuro con la misma vocación que ha marcado toda su historia.