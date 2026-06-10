Grespania: esencia innovadora desde 1976
La empresa celebra este 2026 su 50 aniversario reafirmando una trayectoria marcada por la innovación tecnológica, la calidad, el diseño y la sostenibilidad
En 2026, Grespania celebra su 50 aniversario reafirmando una trayectoria marcada por la innovación tecnológica, la calidad, el diseño y la sostenibilidad. Aunque la compañía inició su actividad en 1976, sus raíces en la industria cerámica se remontan a 1878, cuando el bisabuelo de los fundadores impulsó la primera fábrica de azulejos en l'Alcora.
Desde sus inicios, ha mantenido un firme compromiso con el desarrollo industrial y la introducción de sus productos en los mercados más exigentes. En 1981 puso en marcha una de las primeras plantas de pavimento de gres por monococción rápida con horno de rodillos y prensas hidráulicas de alta capacidad, dos importantes avances técnicos en aquel momento.
En 1986, junto con la entrada de España en la Unión Europea, inauguró una fábrica integral de revestimiento de pasta blanca ya adaptada a los nuevos estándares de calidad, desarrollando una planta bajo el concepto de “vertido cero”, mediante el reciclaje completo de residuos sólidos, líquidos y gaseosos, convirtiéndose en una referencia medioambiental para el sector.
Posteriormente, impulsada por las nuevas tendencias hacia formatos de gran tamaño y altas prestaciones técnicas, Grespania diseñó una planta bajo el concepto de industria 4.0 dedicada a la producción de lámina porcelánica de gran formato bajo la marca Coverlam, orientada a la construcción, el mobiliario y las encimeras de cocina y baño.
Apuesta por la sostenibilidad
La innovación tecnológica ha ido siempre acompañada de una firme apuesta por la sostenibilidad, con sistemas avanzados de depuración, cogeneración eléctrica y energía fotovoltaica, que refuerzan el compromiso del grupo con la eficiencia energética y la protección medioambiental.
Paralelamente, Grespania ha consolidado una amplia red comercial internacional mediante la creación de filiales en Italia, Benelux, Francia, Polonia, Reino Unido, Estados Unidos y Singapur, así como centros de servicio en diferentes puntos de España, reforzando su cercanía al cliente y su capacidad logística.
En torno a la compañía se ha consolidado además un importante grupo industrial integrado por Esmaltes, dedicada a la producción de esmaltes cerámicos; Euroatomizado SA, líder mundial en atomización de materias primas blancas; Nuevos Productos Minerales SL, con diversas explotaciones mineras activas; y recientemente Novalam Innovación SA, fábrica española en pavimentos SPC (Stone Polimer Composite) mediante procesos productivos innovadores.
Actualmente, el grupo Grespania cuenta con siete centros productivos, presencia comercial internacional y cerca de 1.000 profesionales. Medio siglo después, la compañía mantiene intactos sus principios de innovación, calidad, sostenibilidad y servicio, afrontando el futuro con la misma vocación que ha marcado toda su historia.
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