Benlloc celebra la XXIII Mostra Belloquina de Productes de la Terra amb el pa com a protagonista

La Mostra Belloquina de 2025.

La Mostra Belloquina de 2025. / Mediterráneo

Mediterráneo

Benlloc

Benlloc acollirà els pròxims 28 i 29 de març una nova edició de la seua cita més emblemàtica amb la tradició i els productes locals: la XXIII Mostra Belloquina de Productes de la Terra, que enguany posa el focus en el pa i els seus processos artesanals.

Durant tot el cap de setmana, el municipi es convertirà en un espai viu on la gastronomia, l’artesania i la cultura popular es donaran la mà, amb una programació pensada per a tots els públics.

A més, la Mostra comptarà amb més de 50 expositors d’artesania i productes del territori, on es podran trobar mel, oli, formatge i vi local, entre altres propostes de proximitat.

Mostra de Benlloc de 2025.

Mostra de Benlloc de 2025. / Mediterráneo

Un dels eixos principals serà la recuperació i posada en valor de l’elaboració tradicional del pa. El forn moruno de Benlloc acollirà demostracions en directe durant dissabte i diumenge, on es podrà veure tot el procés i degustar productes locals com el coc roig, típic del municipi.

Activitats participatives

A més, la Mostra oferirà activitats participatives com un tast de pa de massa mare, on les persones assistents podran conéixer el procés d’elaboració, aprendre a cuidar la massa mare i emportar-se’n una mostra a casa.

Mostra de Benlloc de 2025.

Mostra de Benlloc de 2025. / Mediterráneo

La programació es completa amb propostes per a tots els públics, com tallers infantils, una exposició arqueològica comentada per l’arqueòleg Raül Mateu, i activitats vinculades a l’artesania, com la personalització de bosses de pa a càrrec de les artesanes locals amb la col•laboració del Centre d’Artesania de la Comunitat Valenciana.

Programació oficial.

Programació oficial. / Mediterráneo

Amb més de vint edicions, la Mostra Belloquina s’ha consolidat com un referent comarcal en la promoció dels productes de proximitat i el patrimoni cultural, mantenint viu el vincle entre tradició i territori.

L’Ajuntament de Benlloc convida a veïns, veïnes i visitants a participar en esta festa que reivindica els sabors, els oficis i la identitat local.

Cartell.

Cartell. / Mediterráneo

Tracking Pixel Contents