Benlloc celebra la XXIII Mostra Belloquina de Productes de la Terra amb el pa com a protagonista
Benlloc acollirà els pròxims 28 i 29 de març una nova edició de la seua cita més emblemàtica amb la tradició i els productes locals: la XXIII Mostra Belloquina de Productes de la Terra, que enguany posa el focus en el pa i els seus processos artesanals.
Durant tot el cap de setmana, el municipi es convertirà en un espai viu on la gastronomia, l’artesania i la cultura popular es donaran la mà, amb una programació pensada per a tots els públics.
A més, la Mostra comptarà amb més de 50 expositors d’artesania i productes del territori, on es podran trobar mel, oli, formatge i vi local, entre altres propostes de proximitat.
Un dels eixos principals serà la recuperació i posada en valor de l’elaboració tradicional del pa. El forn moruno de Benlloc acollirà demostracions en directe durant dissabte i diumenge, on es podrà veure tot el procés i degustar productes locals com el coc roig, típic del municipi.
Activitats participatives
A més, la Mostra oferirà activitats participatives com un tast de pa de massa mare, on les persones assistents podran conéixer el procés d’elaboració, aprendre a cuidar la massa mare i emportar-se’n una mostra a casa.
La programació es completa amb propostes per a tots els públics, com tallers infantils, una exposició arqueològica comentada per l’arqueòleg Raül Mateu, i activitats vinculades a l’artesania, com la personalització de bosses de pa a càrrec de les artesanes locals amb la col•laboració del Centre d’Artesania de la Comunitat Valenciana.
Amb més de vint edicions, la Mostra Belloquina s’ha consolidat com un referent comarcal en la promoció dels productes de proximitat i el patrimoni cultural, mantenint viu el vincle entre tradició i territori.
L’Ajuntament de Benlloc convida a veïns, veïnes i visitants a participar en esta festa que reivindica els sabors, els oficis i la identitat local.
