Burriana, inversión histórica en proyectos estratégicos

En menos de tres años, el equipo de Gobierno de Burriana liderado por Jorge Monferrer ha logrado captar más de 65 millones de euros de otras administraciones. Esta inversión histórica se traduce en proyectos estratégicos que van a transformar la fisonomía y los servicios de la ciudad en el futuro próximo.

Las obras del nuevo IES Jaume I, uno de los centros educativos de mayor envergadura de la Comunitat Valenciana, avanzan según la planificación de los trabajos. Con un presupuesto superior a los 22 millones de euros, el complejo albergará 24 aulas de ESO, seis de Bachillerato y siete de ciclos formativos, además de una moderna zona polideportiva.

La finalización de este proyecto, prevista para el curso 2027-2028, es una prioridad absoluta para resolver la situación de 1.200 alumnos que actualmente estudian en instalaciones provisionales en el Camí Llombai. El nuevo edificio será un referente en eficiencia energética, sostenibilidad y vanguardia tecnológica. Gracias al esfuerzo conjunto entre el Ayuntamiento y la conselleria se pone fin a una parálisis administrativa histórica, cumpliendo el compromiso de ofrecer una educación pública de calidad en las instalaciones que la comunidad educativa merece.

Las obras del nuevo IES Jaume I, uno de los centros educativos de mayor envergadura de la Comunitat Valenciana, avanzan según la planificación de los trabajos. / Mediterráneo

Nueva depuradora

El proyecto de la nueva depuradora representa la mayor inversión de la Generalitat, con 38 millones de euros, en la historia de Burriana y garantiza la sostenibilidad medioambiental del municipio. La planta actual, construida en 1982, ha quedado obsoleta tras décadas de averías y problemas de olores. La nueva infraestructura, que se ubicará entre el Camí de La Pedrera y el Camí Llombai, contará con tecnología de última generación para el tratamiento de fangos y una estación regeneradora que permitirá reutilizar el agua para el riego agrícola.

Una vez operativa, las instalaciones de la Serratella serán demolidas y el terreno revertirá en uso para el municipio, dejando únicamente un bombeo y un tanque de regulación. Tras las tramitaciones pertinentes, Burriana dispondrá de una gestión hídrica adaptada a las exigencias europeas, desbloqueando además una demanda ciudadana de décadas.

El gran colector

El gran colector es una infraestructura vital para aumentar la resiliencia de la ciudad frente a episodios de lluvias torrenciales. El proyecto contempla una canalización enterrada a cuatro metros de profundidad que recorre la fachada este de la ciudad hasta el río Anna. Al finalizar su cuarta fase en 2027, la inversión total superará los 4,5 millones de euros.

El gran colector es una infraestructura vital para aumentar la resiliencia de la ciudad frente a episodios de lluvias torrenciales. / Mediterráneo

Su función principal es evacuar las aguas pluviales del casco urbano, impidiendo inundaciones en calles y zonas bajas de la fachada marítima. Esta obra se complementa con dos tanques de tormentas -en Sant Blai y la avenida Cardenal Tarancón- que mejoran drásticamente la capacidad de drenaje. Además, estos depósitos permitirán la reutilización del agua de lluvia para el riego de los Huertos de Ocio, fomentando así la sostenibilidad del municipio.

Centro de salud del Puerto

La reciente delegación de competencias entre Sanidad y el Ayuntamiento permitirá agilizar la construcción del nuevo centro de salud de atención primaria del Puerto. Con una inversión cercana a los 3 millones de euros, este centro se ubicará en una parcela estratégica de 2.100 m² junto a la iglesia, facilitando el acceso a vecinos y turistas.

Proyecto del nuevo centro de salud de atención primaria del Puerto. / Mediterráneo

El plan funcional incluye áreas de medicina de familia, pediatría con consultas específicas y una zona de urgencias para atención vital. Esta infraestructura que proporcionará servicio a alrededor de 5000 vecinos es fundamental para cubrir el crecimiento poblacional de la zona litoral y garantizar una asistencia digna y de proximidad de cara a la gran afluencia de turistas en determinadas épocas del año.

Teatro Payá

El Teatro Payá, epicentro cultural de Burriana, ha recuperado su esplendor tras una remodelación integral con una inversión de 300.000 euros, cofinanciada por la Diputación de Castellón y el consistorio. Los trabajos han saneado y modernizado la fachada, que sufría desprendimientos desde 2017, y han permitido habilitar espacios interiores que permanecían inacabados. El teatro luce hoy renovado, consolidándose como el principal edificio cultural de la capital de la Plana Baixa.