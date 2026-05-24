La reforma integral del colegio, la obra de la legislatura en la Llosa

La legislatura 2023-2027 será recordada en la Llosa por la reforma integral del CEIP Vicente Faubell Zapata, realizada por la Generalitat Valenciana. Está suponiendo una inversión superior a los 1,2 millones de euros destinada a modernizar por completo las instalaciones del centro educativo. La actuación contempla mejoras en la accesibilidad con la instalación de un ascensor, la construcción de una nueva escalera de emergencia y la eliminación de barreras arquitectónicas, además de medidas para incrementar la eficiencia energética mediante la sustitución de ventanas y persianas. El proyecto también incorpora nuevos espacios, entre ellos una zona destinada a gimnasio, así como la reorganización y adecuación de aulas para responder a las necesidades educativas actuales. La intervención permitirá disponer de un colegio renovado, con instalaciones más modernas y adaptadas tanto al alumnado como al profesorado, e incluso ampliar servicios educativos para edades tempranas.

El alcalde de la Llosa, Ximo Llopis, ha destacado que el gobierno de Juanfran Pérez Llorca ha hecho posible esta actuación. La cooperación de la Generalitat y la Diputación de Castellón, presidida por Marta Barrachina, también ha hecho posible una impresionante nueva zona deportiva en la Llosa, justo frente al colegio y el parque del Xop. También en el entorno del parque las mejoras han sido constantes en la piscina y se ha proyectado la cobertura de la zona entre el pabellón polifuncional y las piscinas.

Formación, empleo y mejoras urbanas

La Llosa sigue apostando por la formación y el empleo, consiguiendo siempre las máximas puntuaciones en los talleres de empleo y escuelas taller que garantizan oportunidades de futuro a mujeres, jóvenes y, en general, a todos los vecinos de la localidad. La Llosa se ha convertido en un pueblo cada vez más atractivo y se han superado ampliamente los 1.000 habitantes. Una muestra del impulso que está recibiendo la población es el desbloqueo por parte de la Generalitat del desarrollo urbanístico de la zona marítima, que permitirá nuevos usos residenciales y sociales. También está en marcha la ampliación del polígono industrial con 55.000 metros cuadrados.

Las mejoras urbanas son constantes y los proyectos previstos, de lo más interesantes. Se ha eliminado el antiguo depósito y se ha creado un parque y un área pública en su lugar; se ampliará el Ayuntamiento para mejorar la atención al ciudadano y disponer de más espacio para el archivo; durante tres años seguidos se han realizado mejoras en el centro médico; en el piso superior del gimnasio se creará una zona de actividades para los mayores gracias a las ayudas de accesibilidad de edificios públicos; se mejorará el camino de acceso al cementerio y las mejoras en la Casa de la Cultura y el Espai Jove son constantes. Y todo ello con escuelas navideñas, de Pascua y estivales que ofrecen las mejores opciones de conciliación para las familias. «La Llosa es un pueblo atractivo por sus infraestructuras, por sus medidas sociales y porque trabajamos día a día para mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos», apunta el alcalde, Ximo Llopis.