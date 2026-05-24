La Vall d’Uixó promueve un desarrollo moderno y sostenible

La Vall d’Uixó afronta la recta final de la legislatura con varios proyectos estratégicos en marcha que están transformando la ciudad desde distintos ámbitos: la regeneración urbana, el turismo, el deporte, la modernización económica y también las políticas sociales y de cuidados. Muchas de estas actuaciones están impulsadas gracias al plan Next Generation EU, aunque también destacan importantes inversiones asumidas directamente por el Ayuntamiento.

La alcaldesa Tania Baños asegura que el objetivo del gobierno municipal ha sido «aprovechar cada oportunidad de financiación para modernizar la ciudad y mejorar la vida de la gente». En este sentido, defiende que «la política útil es la que convierte las inversiones en oportunidades, servicios públicos y calidad de vida para los vecinos y vecinas».

La política útil es la que convierte las inversiones en oportunidades, servicios públicos y calidad de vida para los vecinos y vecinas» Tania Baños — Alcaldesa de la Vall d'Uixó

Parque acuático

Uno de los proyectos más importantes actualmente en ejecución es el nuevo parque acuático del Paratge de Sant Josep, que abrirá sus puertas el 1 de julio. La actuación transforma las antiguas piscinas de verano en un complejo acuático de más de 5.000 metros cuadrados, con toboganes, splashpark infantil, solárium, zona verde y también contará con una cafetería.

«La Vall d’Uixó llevaba años necesitando una oferta de ocio familiar de estas características», explica Baños, que recuerda que el proyecto nació tras una consulta ciudadana en la que participaron más de 1.200 personas. «No hablamos solo de una piscina, sino de un proyecto que aporta valor añadido al municipio y nos ayuda a retener durante más tiempo a quienes visitan las Coves de Sant Josep», añade la primera edila.

Rehabilitación de la Fàbrica de la Llum para convertirla en museo. / Mediterráneo

Precisamente, el entorno de Sant Josep ha concentrado parte de las inversiones financiadas con fondos europeos, especialmente a través del Plan de Sostenibilidad Turística. A ello se suman otras actuaciones importantes vinculadas a la recuperación patrimonial y cultural, como la rehabilitación de la Fàbrica de la Llum para convertirla en museo o la excavación y musealización del poblado de Sant Josep.

Urbanismo y deporte

En el ámbito urbano, uno de los proyectos emblemáticos ya ejecutados esta legislatura ha sido la reurbanización del Camí de l’Aigua, convertido ahora en zona de bajas emisiones. Y, actualmente, se está realizando también la mejora de la calle Guzmán y su entorno, así como la regeneración urbana de Colonia San Antonio. Asimismo, destaca la reforma integral del Teatro Municipal Carmen Tur, una actuación que ha permitido modernizar completamente este espacio cultural de referencia en la vida social del municipio.

Actualmente se está construyendo el segundo pabellón polideportivo municipal. / Mediterráneo

La transformación también ha llegado al deporte y la economía local. Así, se ha realizado el cambio de césped de los campos de fútbol de la Moleta y se está construyendo el segundo pabellón polideportivo municipal. Por otra parte, se ha abierto el Centro de Transformación Digital con espacios de formación y vivero de empresas, orientado a fomentar el emprendimiento, la innovación y la generación de nuevas oportunidades económicas.

Polígonos industriales

Paralelamente, el Ayuntamiento está desarrollando importantes inversiones en los polígonos industriales Belcaire y Mezquita, con mejoras de accesibilidad, seguridad, aparcamientos para camiones, videovigilancia, jardinería e infraestructuras hídricas. Pero lo más importante es que se está realizando la tramitación para ampliar el suelo industrial disponible «y que nuevas empresas vengan a la Vall y las que ya están puedan crecer, creando más puestos de trabajo».

La alcaldesa Tania Baños, junto con vecinas de la localidad. / Mediterráneo

Pero el gobierno municipal insiste en que la transformación de la ciudad no puede medirse únicamente en infraestructuras. «Las obras son importantes, pero todavía lo es más invertir en las personas», señala la alcaldesa. En esa línea, una de las apuestas más relevantes es el nuevo programa municipal Cercle, que refuerza la atención, el acompañamiento y la autonomía de las personas mayores. El proyecto crea una red comunitaria contra la soledad no deseada, amplía el servicio de ayuda a domicilio y pone en marcha un banco municipal de materiales ortoprotésicos.

Las obras son importantes, pero todavía lo es más invertir en las personas» Tania Baños — Alcaldesa de la Vall d'Uixó

Infancia

A ello se suma el futuro Centro de Recursos para la Infancia Acompañada (CRIA), un proyecto pionero financiado con cerca de 2 millones de euros del Ministerio de Derechos Sociales y del Fondo Social Europeo. La Vall d’Uixó es el único municipio español de menos de 50.000 habitantes que ha obtenido esta subvención, destinada a crear un centro especializado en apoyo a familias y prevención en la infancia de 0 a 3 años.

En el ámbito educativo, uno de los hitos más importantes que culminará en las próximas semanas es la construcción del nuevo colegio Rosario Pérez, el corazón del barrio Carbonaire, tras más de 30 años de reivindicaciones de la comunidad educativo. Asimismo se están realizando las obras de reforma del CEIP Sant Vicent.

Transformación profunda

«Estamos construyendo una ciudad más moderna, más sostenible y también más humana», resume Baños. La alcaldesa considera que la actual legislatura ha servido para consolidar un modelo de ciudad basado en la captación de inversiones, la planificación a largo plazo y la mejora de los servicios públicos.

«La Vall está viviendo una transformación profunda y todavía quedan proyectos importantes por desarrollar, pero hoy ya se puede ver una ciudad que avanza y que mira al futuro con ambición, esperanza e ilusión», concluye Baños.