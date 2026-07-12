Lo más bonito del verano se encuentra en Onda

Este verano, Onda vuelve a demostrar que lo bonito de la vida está ahí fuera. Después del éxito de una nueva edición de Íntims al Castell, que volvió a llenar el Castillo de las 300 Torres de música y emoción con artistas como Valeria Castro, Revólver y Estrella Morente, la programación estival continúa con nuevas y atractivas propuestas que invitan a descubrir la ciudad desde múltiples perspectivas.

La siguiente gran cita tendrá lugar el 31 de julio, en el recinto multiusos, cuando la emblemática cantante Ana Torroja haga parada en Onda con su gira Se ha acabado el show. La artista interpretará algunos de los himnos más reconocidos del pop español, en un concierto llamado a convertirse en uno de los grandes acontecimientos culturales del verano en la provincia.

Agosto arrancará con dos celebraciones profundamente, ligadas a la identidad ondense. Los días 5 y 6, la ciudad volverá a rendir homenaje al Santísimo Salvador, patrón de Onda, en unas fiestas que combinan tradición, devoción y convivencia. Dos jornadas en las que vecinos y visitantes comparten una celebración que forma parte de la memoria colectiva de generaciones de ondenses.

Apenas un día después, del 7 al 9 de agosto, el casco histórico volverá a transformarse con motivo del inicio de Onda Medieval, una de las recreaciones históricas más singulares de la Comunitat Valenciana. Durante tres días, las calles del centro histórico viajarán varios siglos atrás, para llenarse de actividades que convertirán la ciudad en un auténtico escenario medieval. Esta experiencia inmersiva atrae a miles de visitantes cada año y encuentra en el imponente Castillo de las 300 Torres el mejor telón de fondo posible.

Eclipse

Pero el verano de 2026 reservará además una experiencia difícil de repetir. El 12 de agosto, Onda celebrará una programación especial con motivo del eclipse solar parcial, un fenómeno astronómico que podrá contemplarse desde uno de los enclaves más privilegiados de la provincia.

El Castillo de las 300 Torres acogerá actividades divulgativas, observaciones guiadas y propuestas para acercar la astronomía a todos los públicos, uniendo ciencia, patrimonio y turismo en una experiencia única.

Las visitas teatralizadas y las visitas guiadas permiten descubrir la historia de Onda a pie de calle y de monumento. / Mediterráneo

Visitas teatralizadas

Y entre cita y cita, Onda sigue invitando a disfrutar sin prisas. Las visitas teatralizadas permiten descubrir el castillo, el centro histórico o la Torre de la Presó a través de personajes y relatos que convierten el patrimonio en una experiencia viva. A ello se suma un entorno natural privilegiado, con la Serra d’Espadà, el embalse del Sitjar o el Montí como escenario perfecto para quienes buscan disfrutar de la naturaleza, el deporte o la desconexión.

Porque hay lugares que se visitan y otros que se viven. Este verano, una vez más, Onda vuelve a abrir sus puertas para demostrar que la mejor forma de descubrir un destino es compartir sus tradiciones, emocionarse con su cultura y dejarse sorprender por todo lo que ocurre al aire libre. Este verano, «Onda invita a salir, explorar y disfrutar. Porque lo bonito de la vida está ahí fuera», señalan sus dirigentes.