Nules inaugura una IX Fira Agrícola de lo más especial

La Cooperativa Sant Josep de Nules ha dado inicio a la programación de la IX Fira Agrícola Sant Josep, una cita que se desarrolla del 13 al 22 de marzo y que este año adquiere un carácter especial al coincidir con el centenario de la entidad. Durante estos días se celebrará un amplio programa de actividades que combina jornadas técnicas del sector agrario, actos institucionales y encuentros para socios con diversas propuestas abiertas a la participación.

La programación comenzó el pasado viernes, día 16, con la gran cata de vino centenario, celebrada en el Local Multifuncional de Nules bajo el lema Salud, Sostenibilidad y Sabor de Nuestra Tierra, a cargo de Rabitas Gastronomía; mientras que el sábado se celebró la jornada Arrels de Sant Josep, que constó de una reunión informativa sobre 2025 en la Cooperativa, un taller de demostración de uso de drones, así como una paella popular.

Para este lunes, 16 de marzo, está prevista la inauguración de la IX Fira Agrícola Sant Josep, a partir de las 11.30 horas, que estará encabezada por el presidente de la Cooperativa, Ramón Arenós Ripollés, y donde además se presentará un mural conmemorativo del centenario. A continuación se celebrará la jornada titulada Cooperar para crecer: el éxito del cooperativismo en Castellón, en la que se abordarán varias situaciones.

Más imágenes de la gala con la que Caixa Rural Nules y la Cooperativa Agrícola Sant Josep inician su centenario / TISURE ESTUDIO

La primera de ellas será el papel de la Cooperativa Sant Josep ante los nuevos retos de la agricultura, una intervención que correrá a cargo de Fernando Peris Palmer, director de la cooperativa. A esta primera charla le seguirán otras dos: Grupo Intercoop: innovación, sostenibilidad y futuro para nuestras cooperativas de Castellón y Asociacionismo cooperativo en la provincia de Castellón: modelo Intercoop. La jornada se cerrará a las 14.00 horas con un vino de honor.

Siguientes citas

Las actividades continuarán el martes 17 con la jornada sobre innovación en el sector citrícola, en la que participarán diversas empresas y especialistas, y que llevará por título Elección varietal en cítricos: la clave para mejorar la rentabilidad. Tras la apertura de la feria, la programación incluirá diferentes ponencias centradas en la sanidad vegetal, la producción citrícola y las nuevas herramientas aplicadas a la agricultura. Y, ya por la tarde, habrá una Misa de Ánimas en la Iglesia Arciprestal en memoria de los socios difuntos.

El miércoles 18, además de la propia feria, la jornada versará sobre el regadío. Llevará por título Nules tierra de agua: historia viva del regadío, y en ella se rendirá un homenaje a las sociedades y sindicato de riego. Habrá un vino de honor, el volteo de campanas y el disparo de cien carcasas en la Cooperativa, si bien a las 22.00 horas arrancará la noche de ronda a cargo de la Rondalla Vora Séquia.

Programa de actos. / Mediterráneo

El jueves 19, coincidiendo con el día del patrón, habrá una misa mayor con la asistencia del obispo de la diócesis Segorbe-Castellón y sacerdotes locales, y posteriormente, en la plaza Mayor, una mascletà a cargo de la Pirotecnia Peñarroja.

El programa de actos concluirá el domingo 22 con una propuesta deportiva organizada por el Club de Atletismo Noulas: la Cursa Centenari 5K y 10K de la Cooperativa Agrícola i la Caixa Rural Sant Josep de Nules, cuya inscripción se realizará en cronoaddiction.es.