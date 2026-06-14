Tech FabLab culmina en Castellón tras acercar la innovación tecnológica a más de 450 participantes

La innovación ya forma parte del día a día de las pymes, de los centros de Formación Profesional, de las startups que buscan validar su modelo de negocio y de las empresas consolidadas que necesitan abrir nuevas líneas de crecimiento. Con esa visión práctica y transversal ha culminado en Castellón Tech FabLab, un programa orientado a acelerar la transformación tecnológica, el emprendimiento aplicado y la innovación empresarial en la provincia.

Durante los últimos meses, la iniciativa ha registrado más de 450 participantes, ha acompañado a más de 20 empresas mediante asesoramiento y mentorización, y ha generado impacto en distintas fases del ciclo empresarial: desde la sensibilización emprendedora hasta el crecimiento de startups, la innovación abierta o la formación tecnológica de perfiles directivos.

El broche final llegó el pasado viernes con Horizonte Tech, una jornada celebrada en la Sala Zenit de Bellver Blue Tech Zone que reunió a startups, empresas, profesionales y agentes del ecosistema innovador. El encuentro permitió compartir experiencias reales sobre crecimiento, escalado, marca, inversión e inteligencia artificial.

El acto contó con la intervención del secretario autonómico de Innovación, Eduardo Pascual Martínez, quien subrayó que Tech FabLab ejemplifica “las oportunidades reales que genera la innovación cuando se acerca a las necesidades de las empresas y se pone al servicio de las personas emprendedoras”. También destacó el compromiso de la Conselleria para convertir el talento y el conocimiento en crecimiento, competitividad y empleo.

Un momento del evento, con una charla en marcha. / Mediterráneo

El director de CEEI Castellón, Justo Vellón, incidió en el carácter aplicado del programa. Según explicó, Tech FabLab “ha permitido trabajar la innovación en todo el ciclo empresarial”. “No hablamos de tecnología en abstracto, sino de aplicarla a retos reales del tejido productivo de Castellón, desde las aulas de Formación Profesional hasta empresas consolidadas que quieren emprender desde dentro”, señaló.

Más conclusiones

Vellón remarcó otra conclusión del programa: “Castellón tiene talento, empresas sólidas y sectores con capacidad para liderar proyectos innovadores”. Por ello, añadió, desde CEEI Castellón se busca que la innovación sea “accesible, práctica y útil, tanto para quienes están empezando como para compañías con una larga trayectoria”.

Tech FabLab se ha desplegado a través de cinco líneas de actuación: EmprendeTech FP, StarTechInnovation, ScaleUpGrowth, Future Labs y Tech Leaders. Cada una ha respondido a una fase del desarrollo empresarial: vocaciones emprendedoras, validación de proyectos, crecimiento de startups, innovación abierta, nuevas líneas de negocio y capacitación tecnológica de perfiles directivos.

El programa ha contribuido además a la creación y consolidación de cinco empresas, tres de ellas durante el año de desarrollo de la iniciativa y otras dos vinculadas a sectores tradicionales. Este resultado refuerza una de sus ideas centrales: la innovación no solo impulsa nuevos proyectos tecnológicos, sino que también genera oportunidades en ámbitos productivos consolidados.

Una de las líneas con mayor impacto ha sido EmprendeTech FP, que ha acercado el emprendimiento tecnológico a tres centros educativos de la provincia. En total, más de 200 alumnos han recibido mentorización, se han presentado 16 proyectos y más de 30 estudiantes han contado con tutorización específica. Tech Leaders, por su parte, ha formado a más de 100 directivos y perfiles profesionales a través de más de 10 sesiones y 60 horas de formación en inteligencia artificial, blockchain, internet de las cosas o análisis de datos.

Las propuestas

Las líneas StarTechInnovation, ScaleUpGrowth y Future Labs han acompañado a startups, scaleups y empresas consolidadas mediante sesiones especializadas y mentorización experta para avanzar en digitalización, automatización, modelos de negocio y escalabilidad.

Horizonte Tech puso el foco en experiencias reales y en los desafíos de crecer, diferenciarse y consolidarse. La jornada comenzó con la ponencia de Aleix Puig, cofundador y chairman de Vicio, quien compartió la evolución de una compañía nacida en el entorno digital y convertida en una marca reconocible en restauración.

Horizonte Tech puso el foco en experiencias reales y en los desafíos de crecer, diferenciarse y consolidarse. / Mediterráneo

A continuación, Hugo Arévalo, cofundador de thePowerEducation, emprendedor, inversor y advisor, ofreció una intervención centrada en emprendimiento, inversión y crecimiento empresarial. La jornada continuó con una mesa redonda con Aleix Puig, Hugo Arévalo y Ángel Juárez, director de estrategia y comunicación en Brambas, moderados por la periodista Beatriz Aznar.

El cierre corrió a cargo de Jon Hernández con la ponencia 'Liderar en el tsunami de la IA', dedicada al impacto real de la inteligencia artificial en empresas, startups y profesionales. Con Tech FabLab y Horizonte Tech, CEEI Castellón refuerza su papel como agente dinamizador de la innovación en la provincia y como punto de conexión entre talento, empresa, tecnología y oportunidades de crecimiento.