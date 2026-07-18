Fundación ‘la Caixa’: Más de 400 personas mayores se forman con el plan Competencias Digitales +60
El objetivo de esta iniciativa es reducir la brecha digital para facilitar su inclusión social y garantizar la igualdad de oportunidades en una sociedad cada vez más digitalizada
Realizar un trámite por internet, gestionar el correo electrónico o pedir una cita médica con el móvil son tareas cotidianas que, en una sociedad cada vez más digitalizada, todavía suponen una dificultad para muchas personas mayores.
Con el objetivo de reducir esta brecha y reforzar la autonomía de las personas mayores de 60 años, la Fundación ‘la Caixa’ ha desarrollado el proyecto Competencias Digitales +60, una iniciativa impulsada por Red.es en el marco de Generación D y financiada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos Next Generation de la Unión Europea, que pretende facilitar la inclusión social y garantizar la igualdad de oportunidades.
Talleres
La iniciativa, desarrollada en las 17 comunidades autónomas y en Ceuta, se ha articulado a través de 2.263 talleres impartidos en 350 centros de personas mayores y organizados en tres grandes bloques temáticos: entorno digital, gestión del tiempo libre y comunicación y redes sociales.
Entre todas las propuestas, el taller más demandado ha sido el dedicado a los trámites por internet, lo que refleja la necesidad de muchas personas mayores de ganar autonomía para llevar a cabo gestiones del día a día, como pedir una cita médica, realizar trámites administrativos o efectuar compras y reservas en línea.
Perfil
Las casi 22.000 personas participantes (430 en la Comunitat Valenciana) tenían entre 60 y 96 años y representaban de forma equilibrada las diferentes franjas de edad, aunque destaca la elevada participación de personas mayores de 76 años, que constituían el 29,4% del total. Asimismo, cuatro de cada diez participantes contaban con estudios básicos o carecían de formación reglada.
Los y las participantes han incorporado a su vida cotidiana herramientas que les permiten desenvolverse con mayor seguridad e independencia en ámbitos como la movilidad, el ocio, la comunicación o la realización de gestiones administrativas.
- Estreno en el centro comercial Salera de Castellón: una popular cadena danesa abre su nueva tienda
- Vuelco en la situación de las tascas de Castelló: el ayuntamiento propone el fin de la ZAS tras 16 años
- Operativo matutino de la Policía Nacional en plena calle Mayor de Castelló
- Un autónomo de Castellón lleva tres meses sin prestación tras morir su esposa y cerrar el negocio familiar: 'Estoy sin ingresos, sin bar y sin mi mujer
- Reservan varios hoteles en Peñíscola con una tarjeta bancaria de otra persona y acaban detenidos
- Dos pantallas gigantes para ver la final del Mundial entre España y Argentina en Castelló
- La reacción de un pueblo de Castellón al aviso de evitar los 'bous' el 12 de agosto: 'No cambiaremos nuestro toro por ningún eclipse del mundo
- Raquel Guillén, hija de la exalcaldesa Amparo Marco, será la Na Violant d’Hongria 2027 de Castelló