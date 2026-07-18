Fundación ‘la Caixa’: Más de 400 personas mayores se forman con el plan Competencias Digitales +60

Realizar un trámite por internet, gestionar el correo electrónico o pedir una cita médica con el móvil son tareas cotidianas que, en una sociedad cada vez más digitalizada, todavía suponen una dificultad para muchas personas mayores.

Los y las participantes tenían entre 60 y 96 años. / Fundació 'la Caixa'

Con el objetivo de reducir esta brecha y reforzar la autonomía de las personas mayores de 60 años, la Fundación ‘la Caixa’ ha desarrollado el proyecto Competencias Digitales +60, una iniciativa impulsada por Red.es en el marco de Generación D y financiada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos Next Generation de la Unión Europea, que pretende facilitar la inclusión social y garantizar la igualdad de oportunidades.

Talleres

La iniciativa, desarrollada en las 17 comunidades autónomas y en Ceuta, se ha articulado a través de 2.263 talleres impartidos en 350 centros de personas mayores y organizados en tres grandes bloques temáticos: entorno digital, gestión del tiempo libre y comunicación y redes sociales.

Entre todas las propuestas, el taller más demandado ha sido el dedicado a los trámites por internet, lo que refleja la necesidad de muchas personas mayores de ganar autonomía para llevar a cabo gestiones del día a día, como pedir una cita médica, realizar trámites administrativos o efectuar compras y reservas en línea.

Perfil

Las casi 22.000 personas participantes (430 en la Comunitat Valenciana) tenían entre 60 y 96 años y representaban de forma equilibrada las diferentes franjas de edad, aunque destaca la elevada participación de personas mayores de 76 años, que constituían el 29,4% del total. Asimismo, cuatro de cada diez participantes contaban con estudios básicos o carecían de formación reglada.

Los y las participantes tenían entre 60 y 96 años. / Fundació 'la Caixa'

Los y las participantes han incorporado a su vida cotidiana herramientas que les permiten desenvolverse con mayor seguridad e independencia en ámbitos como la movilidad, el ocio, la comunicación o la realización de gestiones administrativas.