La Oficina Acelera Pyme del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales impulsa la reinvención estratégica de las pymes ante la revolución del marketing digital

La inteligencia artificial, los motores de búsqueda, las redes profesionales y la comunicación digital están redefiniendo la manera en que las empresas se relacionan con sus clientes. Lo que hasta hace pocos años era una cuestión de tener una página web o abrir perfiles en redes sociales se ha convertido en una carrera constante por ganar visibilidad, generar confianza y diferenciarse en un entorno cada vez más competitivo.

Esa fue una de las principales conclusiones de la séptima edición de Summit 7 de la Oficina Acelera Pyme del COIICV, celebrada bajo el título 'La revolución del marketing digital: canales digitales de impacto en la estrategia de mercado' y moderada por la jefa de producción de Levante TV, Bea Carrascosa. El encuentro reunió a cinco especialistas de distintos ámbitos del ecosistema digital para analizar cómo están evolucionando las estrategias empresariales en plena irrupción de la inteligencia artificial.

La mesa estuvo formada por María Nuria Piñol, vocal de la Junta Directiva del Club de Marketing del Mediterráneo; Miguel Florido, director de Marketing and Web; Clara Montesinos, consultora de comunicación; Rafa Sospedra, consultor SEO; y Almudena Hortelano, especialista en marketing digital y LinkedIn. Todos coincidieron en una idea: las herramientas cambian, pero la estrategia sigue siendo el factor decisivo para convertir la visibilidad digital en oportunidades reales de negocio.

Del buscador tradicional a la era de la inteligencia artificial

La inteligencia artificial fue uno de los asuntos que más protagonismo tuvo durante el debate. Para Nuria Piñol, el cambio que se está produciendo es comparable a los grandes saltos tecnológicos que han transformado internet en las últimas décadas.

«Durante los últimos 25 años hemos buscado información en Google. Ahora hacemos una pregunta a una inteligencia artificial y nos devuelve directamente una respuesta», explicó.

La experta recordó que los grandes buscadores ya están incorporando modelos de IA en sus resultados y que eso está modificando profundamente las reglas del posicionamiento digital. Si antes las empresas luchaban por aparecer en los primeros puestos de Google, ahora también deben conseguir que las inteligencias artificiales las consideren fuentes fiables.

«Para las empresas el posicionamiento cambia totalmente. Ahora tenemos que entender cómo posicionarnos también ante la inteligencia artificial», señaló.

Según explicó, la confianza que generan estos sistemas se basa en tres elementos fundamentales: ofrecer información de calidad, mantener un mensaje coherente en todos los canales y apostar por la personalización de los contenidos. «La confianza de la IA se construye con repetición y sin contradicciones», resumió.

Piñol también avanzó el concepto de la llamada "era agéntica", un escenario en el que distintos agentes de inteligencia artificial interactuarán entre sí de forma autónoma para realizar tareas cada vez más complejas. Desde recomendar recetas según los alimentos disponibles en una nevera inteligente hasta realizar compras automáticas o gestionar procesos empresariales, la tendencia apunta hacia una automatización creciente.

«Nuestras webs tendrán que entenderse con los agentes de IA», afirmó.

Pese al avance de estas tecnologías, la experta advirtió de que todavía queda mucho camino por recorrer. Citó un estudio de la Universitat Politècnica de València según el cual únicamente el 37 % de las empresas valencianas ha comenzado a trabajar con inteligencia artificial y una parte importante lo hace sin una estrategia organizada.

La adaptación ya no es una opción

Miguel Florido fue especialmente contundente al analizar el impacto de la inteligencia artificial en el tejido empresarial. «Hay quien todavía piensa que la IA es simplemente una herramienta más, pero estamos ante una revolución. Ha venido para quedarse», afirmó.

Para el director de Marketing and Web, las organizaciones que no incorporen estos cambios corren el riesgo de perder competitividad frente a empresas más ágiles y preparadas.

«Las empresas que no se adapten serán menos competitivas y se quedarán atrás», advirtió.

Sin embargo, Florido insistió en que el verdadero problema de muchas pymes no es tecnológico, sino estratégico. En su opinión, gran parte de las empresas carecen de una hoja de ruta clara sobre cómo captar clientes y convertir esa captación en ventas.

Nuria Piñol, Miguel Florido y Clara Montesinos, durante el evento. / Fernando Bustamante

Entre las acciones que recomendó figuran la creación de comunidades propias a través de newsletters, podcasts o redes sociales; la publicación de libros especializados como herramienta de generación de autoridad; la organización de congresos presenciales y el aprovechamiento de la inteligencia artificial para optimizar procesos comerciales.

«Gracias a la IA puedes conseguir hasta un 50 % más de leads en determinados procesos», aseguró. Florido también destacó la importancia creciente del posicionamiento tanto en buscadores tradicionales como en entornos de inteligencia artificial. «Es el momento de posicionar los servicios en SEO y GEO y de posicionar las marcas en plataformas como ChatGPT», señaló.

La confianza se convierte en una ventaja competitiva

Si hubo una palabra que se repitió durante toda la jornada fue confianza. Clara Montesinos centró buena parte de su intervención precisamente en ese concepto.

«La confianza se ha convertido en una ventaja competitiva», afirmó.

La consultora de comunicación defendió que las empresas ya no pueden permitirse permanecer en silencio, especialmente en sectores técnicos e industriales donde históricamente ha existido una menor exposición pública. «El silencio ya no protege. Te invisibiliza», aseguró.

Montesinos recordó que una gran parte de las decisiones empresariales comienzan hoy en internet y que los potenciales clientes buscan referencias, opiniones y conocimiento antes de tomar cualquier decisión.

La especialista explicó la creciente importancia de figuras como los líderes de opinión, los creadores de contenido basados en la experiencia de usuario o los denominados Content Co-Founder, perfiles que combinan conocimiento técnico con capacidad para generar comunidades digitales.

También desmontó dos de las objeciones más habituales entre las empresas que renuncian a comunicar. «Pensar que lo que vendemos es demasiado técnico o creer que nuestros clientes no están en redes sociales son dos errores muy comunes», explicó.

En su opinión, las organizaciones que liderarán sus sectores durante los próximos años serán aquellas capaces de liderar también la conversación. «Vamos a pasar de competir por precio a competir por criterio», resumió.

El SEO sigue siendo imprescindible

La irrupción de la inteligencia artificial no significa el final del SEO. Al contrario. Esa fue una de las principales ideas defendidas por Rafa Sospedra.

«El SEO no son trucos ni magia. El SEO es visibilidad, confianza y oportunidades de venta», afirmó.

El consultor recordó que muchos proyectos digitales fracasan porque comienzan sin una auditoría previa que permita identificar fortalezas, debilidades y oportunidades. «Es como acudir a un médico y que te opere sin hacerte una revisión previa», comparó.

Bea Carrascosa, Nuria Piñol, Miguel Florido, Clara Montesinos, Rafa Sospreda y Almudena Hortelano.durante el Summit 7 en el plató de Levante TV. / Fernando Bustamante

Uno de los asuntos sobre los que lanzó una advertencia más seria fue el de las migraciones web. Cada vez más empresas renuevan sus páginas, cambian de plataforma o rediseñan sus portales corporativos, pero no siempre lo hacen correctamente. «Una migración mal hecha puede significar perder hasta el 70 % de las visitas», alertó. Sospedra también explicó que Google ya no premia la acumulación indiscriminada de contenidos. «Hay webs que tienen más del 80 % de sus contenidos sin utilidad real. Hoy Google valora que el contenido sea útil y esté actualizado», señaló.

Respecto a la inteligencia artificial, dejó una de las frases más comentadas del encuentro. «La IA es tu nuevo becario, no Terminator». Según explicó, la tecnología permite acelerar procesos y automatizar tareas, pero todavía necesita supervisión humana para aportar verdadero valor.

«Las personas somos más lentas, pero tenemos criterio. La IA es muy rápida, pero superficial. Juntas pueden ser una combinación extraordinaria», afirmó.

LinkedIn: el gran canal desaprovechado

La última gran pata del marketing digital abordada durante el Summit fue LinkedIn. Almudena Hortelano defendió que muchas empresas siguen desaprovechando el potencial de una red que puede convertirse en una importante fuente de negocio.

Aunque millones de profesionales tienen perfil abierto, solo una pequeña parte genera contenido de forma constante. «Ese es exactamente el reflejo de lo que ocurre en muchas empresas», explicó.

Para Hortelano, el proceso comercial comienza mucho antes de la primera reunión. «Antes de reunirte con una empresa la buscas en Google. Y antes de reunirte con una persona buscas quién es. Ahí aparece LinkedIn», señaló.

La especialista insistió en que la reputación digital de directivos, comerciales y expertos influye directamente en la percepción que tienen los clientes. «Las personas buscan a las personas que están detrás de las empresas», afirmó.

Por ello recomendó trabajar tres elementos fundamentales: visibilidad, confianza y posicionamiento. Tener perfiles completos, compartir conocimiento útil, participar en conversaciones relevantes y mantener una presencia constante son algunas de las claves para generar oportunidades comerciales.

Formación, analítica y mentores: el consenso de los expertos

La parte final del encuentro permitió identificar varios consensos entre los participantes. Uno de ellos fue la necesidad de invertir en conocimiento.

Florido defendió que la formación es el primer paso antes de tomar decisiones estratégicas. Piñol insistió en la importancia de contar con asesoramiento especializado. Y Sospedra alertó sobre la cantidad de empresas que realizan inversiones equivocadas por desconocimiento.

La figura del mentor apareció repetidamente como una de las soluciones más eficaces para las pequeñas empresas que no pueden permitirse disponer de un departamento completo de marketing.

Otro aspecto en el que coincidieron los expertos fue la necesidad de medir resultados. Sospedra lamentó que muchas compañías continúen desarrollando acciones digitales sin herramientas de analítica que permitan conocer qué funciona y qué no.«No puedes saber qué te genera retorno si no lo mides», señaló.

Una oportunidad histórica para las pymes

Pese a los desafíos que plantea la transformación digital, el mensaje final del Summit fue optimista.

Los participantes coincidieron en que la democratización de la tecnología y la aparición de herramientas de inteligencia artificial accesibles para cualquier empresa están reduciendo barreras que hace apenas unos años parecían insalvables.

«Es un momento ideal para las pymes porque la inteligencia artificial está democratizando el marketing», concluyó Nuria Piñol.

La revolución digital avanza a gran velocidad, pero los expertos coinciden en que las empresas que combinen tecnología, estrategia, formación y capacidad para generar confianza serán las que consigan convertir esa transformación en crecimiento y nuevas oportunidades de negocio.

“Las Oficinas Acelera pyme puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan en su convocatoria 2025 con un importe de ayuda concedida de más de 29 millones de euros para impulsar la digitalización de pymes, autónomos y emprendedores. El importe de la ayuda máxima es del 80% del presupuesto subvencionable y está financiada por la Unión Europea, Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) del periodo 21-27.”