Las fiestas de Toga llenan las calles de música, verbenas y actos taurinos

Toga celebra del 31 de julio al 6 de agosto sus fiestas patronales en honor al Santo Cristo de la Agonía, a la Virgen de los Desamparados y a la Virgen del Rosario con una programación en el que no faltarán los tradicionales bous al carrer, verbenas, comidas populares y actos religiosos.

El alcalde de Toga, Elías Barberán Guillamón. / Mediterráneo

Los festejos arrancan con tres intensos días de toros con exhibiciones de destacadas ganaderías. Así, el viernes 31 de julio a las 00.30 horas, habrá toro embolado del hierro Hermanos Benet de Altura a cargo de Emboladores La Contorná y patrocinado por la peña Xoto Modorro.

Cartel taurino

El sábado 1 de agosto a las 18.00 horas, llegará la gran tarde de vacas a cargo de la prestigiosa ganadería de Hermanos Cali de Moixent, patrocinado por la AC Taurina de Toga. A las 19.30 horas habrá una exhibición de toro cerril del hierro Sorando y, a las 00.00, se embolarán un toro de la ganadería Trinidad (Fandi) y otro exhibido por la tarde. La embolada será a cargo de la cuadrilla Emboladores Rosa Mari de Torrechiva.

Programación fiestas de Toga 2026. / Mediterráneo

La tercera y última jornada de bous al carrer llegará el domingo 2 de agosto a las 18.00 horas con vacas de Hermanos Benet y embolada a cargo de Emboladores Consultora a las 23.00 horas.

Gastronomía y música

El viernes 31 de agosto tendrá lugar la cena de sobaquillo en el Poli a partir de las 21.00 horas, bingo y la actuación de la orquesta La Kinky Band (1.00 horas).

La música volverá a estar presente mañana pasada la madrugada con el baile Macro Africana en el Poli y el martes 4 de agosto a las 23.00 horas con el concierto de la Agrupació Filharmónica Borrianenca en la plaza del Toro.

Cartel programación. / Mediterráneo

Una de las noches más esperadas será la del lunes 3 de agosto con el baile de disfraces a partir de la medianoche, también en la plaza del Toro. La velada estará amenizada por Disco Zona y habrá premio para el mejor disfraz.

Teatro

La programación cultural vendrá de la mano de la compañía La Fam Produccions con la actuación de Diminuts (martes 4 de agosto a las 19.00 horas), un espectáculo de teatro de calle en el que las proporciones cambian y nada es lo que parece.

Además, los más pequeños podrán disfrutar de un parque infantil el jueves a las 10.00 en la plaza del Toro. Finalmente, los momentos más emotivos llegarán con las procesiones en honor a la Virgen del Rosario (domingo 2 de agosto), la Virgen de los Desamparados (lunes 3 de agosto) y el Santísimo Cristo de la Agonía. Todas las procesiones serán a las 21.30 horas.

Saluda del alcalde Queridos vecinos, vecinas y amigos de Toga: Es para mi un auténtico privilegio dirigirme a todos vosotros con motivo de la celebración de nuestras esperadas fiestas patronales de 2026, unos días muy especiales en los que nuestro pueblo vuelve a llenarse de alegría, tradición y convivencia en honor al Santísimo Cristo de la Agonía, la Virgen de los Desamparados y la Virgen del Rosario. Las fiestas representan mucho más que un calendario de actos; son el reflejo de nuestra identidad, de nuestras costumbres y del cariño que sentimos por nuestro querido pueblo Toga. Son momentos para reencontrarnos con familiares y amigos, dar la bienvenida a quienes nos visitan y compartir el orgullo de pertenecer a un pueblo que mantiene vivas sus raíces generación tras generación. Desde el Ayuntamiento hemos trabajado con ilusión, dedicación y esfuerzo para ofrecer una programación pensada para todas las edades, con actividades que combinan nuestras tradiciones con propuestas de ocio y encuentro. Nuestro deseo es que cada acto se convierta en un recuerdo inolvidable y que todas las personas disfrutemos de unas fiestas marcadas por el respeto, la participación y la alegría. Quiero expresar mi agradecimiento a todas las personas, asociaciones, peñas, colaboradores y voluntarios que hacen posible que estas fiestas sean una realidad. Su compromiso y entusiasmo son fundamentales para seguir construyendo unas celebraciones de las que todos podamos sentirnos orgullosos. Os animo a vivir intensamente cada uno de estos días, a participar en los actos programados y a disfrutar de la hospitalidad y el ambiente que caracterizan a nuestro amado pueblo. Con mis mejores deseos para todos, espero que las Fiestas Patronales de Toga 2026 sean un éxito y que permanezcan en nuestra memoria como unos días llenos de emoción, encuentro, amistad y felicidad. ¡Viva Toga! ¡Vivan nuestras fiestas! Elías Barberán Guillamón Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Toga

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