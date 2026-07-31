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La terraza más fresca y animada del verano está en Moll de Costa

El enclave privilegiado frente al mar la convierte en el lugar perfecto para disfrutar

La terraza más fresca y animada del verano está en Moll de Costa.

La terraza más fresca y animada del verano está en Moll de Costa. / Mediterráneo

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Redacción

Redacción

Castellón

Moll de Costa reúne todos los ingredientes para disfrutar del verano junto al mar: una gran terraza a la sombra, la brisa del Mediterráneo y comodidad. Situado frente al Edificio Puerto Azahar, en el Grau de Castelló, ocupa un enclave singular del distrito marítimo.

Ubicación

Su ubicación marca la diferencia. A partir de las 19.00 horas, el edificio de los antiguos cines bloquea el sol y proyecta una amplia sombra sobre la terraza, lo que permite sentarse al aire libre, sentir la brisa marina y disfrutar de una temperatura más agradable.

La propuesta combina cervezas frías, refrescos, combinados, cócteles y helados, con música y un ambiente distendido. También ha reforzado su vínculo con el ocio musical mediante citas como El Recreo, que celebró su primer aniversario en junio.

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Horario

La terraza abre de miércoles a domingo, desde las 19.00 horas hasta el cierre. Es una opción perfecta para quedar tras el trabajo, comenzar el fin de semana, tomar algo en pareja, reunirse con amigos o disfrutar en familia. Este agosto, el verano empieza en Moll de Costa.

Mapa de la localización de Puerto Azahar.

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