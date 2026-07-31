La terraza más fresca y animada del verano está en Moll de Costa
El enclave privilegiado frente al mar la convierte en el lugar perfecto para disfrutar
Moll de Costa reúne todos los ingredientes para disfrutar del verano junto al mar: una gran terraza a la sombra, la brisa del Mediterráneo y comodidad. Situado frente al Edificio Puerto Azahar, en el Grau de Castelló, ocupa un enclave singular del distrito marítimo.
Ubicación
Su ubicación marca la diferencia. A partir de las 19.00 horas, el edificio de los antiguos cines bloquea el sol y proyecta una amplia sombra sobre la terraza, lo que permite sentarse al aire libre, sentir la brisa marina y disfrutar de una temperatura más agradable.
La propuesta combina cervezas frías, refrescos, combinados, cócteles y helados, con música y un ambiente distendido. También ha reforzado su vínculo con el ocio musical mediante citas como El Recreo, que celebró su primer aniversario en junio.
Horario
La terraza abre de miércoles a domingo, desde las 19.00 horas hasta el cierre. Es una opción perfecta para quedar tras el trabajo, comenzar el fin de semana, tomar algo en pareja, reunirse con amigos o disfrutar en familia. Este agosto, el verano empieza en Moll de Costa.
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