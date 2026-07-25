Las gafas para ver el eclipse solar, gratis con 'Mediterráneo'

El periódico Mediterráneo, junto con la colaboración de UBE, ofrece a sus lectores una oportunidad única para disfrutar con seguridad del eclipse total de Sol previsto para el 12 de agosto. En una iniciativa pensada para acercar la astronomía al público general, el diario regalará gafas especiales de observación solar con la compra de un ejemplar el viernes 31 de julio.

Las gafas están diseñadas específicamente para proteger la vista de la radiación solar y cumple con las normativas de seguridad necesarias para la observación directa del Sol. Están homologadas con protección certificada ISO 12312-2 y proporcionan una visión segura y nítida.

Hasta agotar existencias

La promoción, que estará disponible hasta agotar existencias, permitirá a los lectores prepararse con antelación para uno de los fenómenos astronómicos más esperados del verano.

Además, el eclipse total de Sol es un acontecimiento altamente espectacular y poco frecuente que atrae una atención masiva. Los últimos eclipses totales en Castellón datan de 1860 y 1905, es decir, hace más de un siglo que no se disfruta de un fenómeno de estas características en la provincia.

Acontecimiento histórico

Así, el próximo 12 de agosto Castellón vivirá uno de los acontecimientos astronómicos más extraordinarios de la historia reciente y que será visible en toda su magnitud de 20.31 a 20.33 horas. Durante 1 minuto y 34 segundos, el día se convertirá en noche y la corona solar podrá contemplarse a simple vista durante la fase de totalidad.

Cabe señalar que Castellón se sitúa dentro de la exclusiva franja de totalidad que cruzará España de oeste a este, lo que le convierte en uno de los mejores lugares del país para disfrutar de este fenómeno único. Un espectáculo irrepetible al que Mediterráneo se suma con esta iniciativa para su adecuada observación.

¡No te quedes sin tus gafas! Son unidades limitadas.