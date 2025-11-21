Prepárate para un Black Friday inolvidable en Mi Electro

Las Ofertas de Mi Electro llegan con un objetivo claro: transformar cada compra en una experiencia memorable. Bajo el lema “Descuentazos que te convierten en fan”, la marca experta en electrodomésticos y tecnología refuerza su compromiso con la satisfacción del cliente durante el periodo más intenso del año: el Black Friday, del 20 al 30 de noviembre.

Mi Electro apuesta por una propuesta de valor que combina grandes descuentos, campaña sin IVA, envíos en 24 h, instalación profesional y un trato cercano tanto online como en sus más de 500 tiendas físicas. Todo ello con el propósito de celebrar la confianza y la fidelidad de quienes ya no buscan más, porque han encontrado una marca en la que creen.

Todos somos Julián

Y es que, Julián es un joven millenial de 45 años que abre el portátil un viernes por la noche con una sola misión: encontrar las mejores ofertas del Black Friday. Entre pestañas abiertas, comparadores y anuncios que prometen descuentos imposibles, el cansancio empieza a notarse. Cada click lo lleva a más dudas, más tiempo perdido, más preguntas sin respuesta, entre scroll y scroll. Hasta que da con Mi Electro.

Claridad y confianza con descuentazos reales, envío en 24 horas y la posibilidad de instalación profesional. Pero lo que más le llama la atención no son los precios, sino la tranquilidad que siente. Por primera vez, tiene la certeza de estar comprando en el lugar ideal, Mi Electro.

Descuentazos que te convierten en fan

Al igual que Julián, que ahora es fan de Mi Electro, de sus ofertas y de su experiencia de compra, los descuentazos de Mi Electro también son para ti. Porque a partir del 20 de noviembre te trae las mejores ofertas del Black Friday.

Los imprescindibles del Black Friday Mi Electro

Del 20 al 30 de noviembre, Mi Electro presenta un año más una selección exclusiva de productos con los mejores descuentos del año. Los imprescindibles del Black Friday incluirán grandes marcas en electrodomésticos, tecnología y hogar, con descuentos black y a los que se suman descuentos equivalentes al IVA.

Además, la web mielectro.es/black-friday se actualizará con nuevas ofertas a diario, mientras que el folleto digital, las promociones activas y el buscador de tiendas para acudir a la más cercana, permitirán aprovechar cada oportunidad en tiempo real.

Los mejores productos del Black Friday de Mi Electro

Lavadora Samsung WW90DG5G34AEEC

Las nuevas lavadoras Samsung combinan máxima eficiencia energética —superan en un 10% la Clase A— con más capacidad gracias a SpaceMax™. Incorporan el programa Super Speed 39, el ciclo Less Microfiber para reducir emisiones al océano y sistemas como EcoBubble™ y vapor para una limpieza profunda. Con Wi-Fi y SmartThings, permiten controlar consumos, recibir avisos de mantenimiento y optimizar cada lavado con IA. El motor Digital Inverter, con 20 años de garantía, asegura mayor durabilidad y ahorro.

Frigorífico Combi Hisense RB440N4ACA

El Hisense RB440N4ACA es un combi de clase energética A, con 336 litros de capacidad total y tecnología No Frost tanto en la nevera como en el congelador. Ofrece 238 litros de refrigeración y 98 litros de congelación, distribuidos en cajones y bandejas amplias, con iluminación LED y sistema de frío ventilado. Su motor inverter, el modo Vacaciones y el control digital optimizan el consumo, que se mantiene en solo 109 kWh al año. Con diseño en acero inoxidable, puertas reversibles y un nivel de ruido de 35 dB, destaca por su eficiencia, bajo mantenimiento y formato compacto de 201 cm de altura.

Lavadora Artica AL121400AFDI

Esta lavadora de 12 kg está pensada para hogares que necesitan grandes cargas sin disparar el consumo. Su eficiencia A -20%, el motor inverter BLDC y el tambor de acero inoxidable garantizan ahorro, silencio y cuidado de las prendas. Incorpora vapor para más higiene y menos arrugas, y un display LED con funciones inteligentes como Smart Start, fin diferido y bloqueo infantil.

Cafetera Cápsulas Dolce Gusto Krups Piccolo XS

La Dolce Gusto Krups Piccolo XS es una cafetera de cápsulas ultracompacta, con 15 bares de presión para lograr cafés con espuma densa y aroma intacto gracias a sus cápsulas selladas. Se calienta en 40 segundos y funciona con una palanca manual muy sencilla. Incluye modo eco con apagado automático al minuto y calificación energética A. Permite preparar más de 30 bebidas distintas, desde espresso y cappuccino hasta chocolates, tés y opciones frías.

Cafetera Automática Delonghi ECAM21.117.W

Esta cafetera superautomática de 15 bares prepara espresso, café y cappuccino con granos o café molido, gracias a su molinillo integrado y su sistema de vapor con espumador de leche. Ofrece un depósito de 1,8 litros, dos surtidores y funciones como Calc-clean, filtro de agua y antical automático. Fácil de limpiar, con bandeja y depósito extraíbles, incorpora ahorro de energía, apagado automático y 1450 W de potencia. Su diseño compacto en color blanco está pensado para encimera y uso diario.

Aspiradora Escoba Rowenta GZ5035

Esta aspiradora escoba sin cables aspira y friega a la vez gracias a su tecnología Wet & Dry y al fregado activo, ideal para suelos duros. Ofrece 50 minutos de autonomía, tres niveles de potencia y un sistema de filtrado por agua con filtro de espuma. Incluye depósito sin bolsa, pantalla LCD, control electrónico y un diseño ligero con mango ergonómico y depósito de agua extraíble. Con 200 W de potencia y batería de litio, combina rendimiento, comodidad y limpieza en seco y húmedo.

TV Samsung 65" NeoQLED TQ65QN70F

El Samsung NeoQLED TQ65QN70F ofrece una experiencia 4K potenciada por AI con el procesador NQ4 AI Gen2 y un contraste sobresaliente gracias a la tecnología Mini LED y Quantum Matrix. Pensado para cine y gaming, incluye Motion Xcelerator 144Hz, FreeSync Premium y Gaming Hub para jugar en la nube sin consola. Su diseño AirSlim, el mando SolarCell y un ecosistema inteligente con Bixby, AI Mode, traducción en tiempo real y accesibilidad avanzada lo convierten en un televisor de última generación. Añade sonido inmersivo con Adaptive Sound Pro, Object Tracking Sound Lite y Q-Symphony, además de funciones exclusivas como Pet Care, Generative Wallpaper, Samsung TV Plus y la seguridad de Samsung Knox.

TV LG 83" OLED evo 83C54LA

Este televisor OLED evo de 83 pulgadas ofrece resolución 4K, panel ultrarrápido de 120/144 Hz y compatibilidad con Dolby Vision, HDR10 y HLG. Incorpora WebOS 25, AirPlay 2, Multi View y funciones avanzadas de juego como VRR, ALLM, FreeSync Premium y G-SYNC. El sonido incluye Dolby Atmos, subwoofer integrado y modos AI. En conectividad, ofrece Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, Ethernet, 4 HDMI, 3 USB y eARC. Su diseño negro con soporte central, VESA y pixel dimming destaca por la imagen precisa y el contraste profundo propios del OLED evo.

Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256 GB Titanio Azul

El Samsung Galaxy S25 Ultra destaca por su diseño en titanio, S Pen integrado y un chipset Snapdragon 8 Elite para Galaxy, pensado para máximo rendimiento y gráficos fluidos. Incorpora herramientas de Galaxy AI como resúmenes de llamadas, asistencia de escritura y mejoras visuales con ProScaler. Su cámara, apoyada por el ProVisual Engine, ofrece mayor claridad y detalle en todos los ángulos. La batería se optimiza con tecnología mDNIe para una autonomía superior, y Knox Vault refuerza la seguridad de los datos. Además, Audio Eraser permite limpiar el sonido de los vídeos para obtener resultados más profesionales.

Tablet Lenovo Tab 4/128 GB Gris

La Lenovo Tab de 4/128 GB ofrece una experiencia versátil con un diseño metálico ligero, pantalla FHD de 10,1 pulgadas y el rendimiento fluido del procesador Helio G85. Su batería de larga duración la convierte en una tablet cómoda para uso diario, entretenimiento y tareas multitarea.

Cámara Insta360 X3

La Insta360 X3 es una cámara de acción 360 resistente, sumergible hasta 10 metros y equipada con pantalla táctil de 2,29” con cristal templado. Graba en 5.7K HDR, captura fotos de 72 MP, timelapse en 8K y vídeo en primera persona en 4K. Incorpora un sensor de 1/2”, estabilización 360, Horizon Lock y audio mejorado con 4 micrófonos. Ofrece control por voz, transferencias WiFi más rápidas, batería de 1800 mAh y opciones como el Selfie Stick Invisible. Perfecta para acción, movimiento y contenido creativo.

Ordenador Portátil HP 15-FD0239NS

El HP 15-FD0239NS es un portátil de 15,6 pulgadas diseñado para el uso diario, con procesador Intel, almacenamiento amplio y gráficos sólidos en un formato ligero y estilizado. Ofrece rendimiento fiable para tareas múltiples y está fabricado con plástico reciclado y materiales destinados a evitar residuos oceánicos, combinando productividad y sostenibilidad.

Pack Sony Playstation 5 Chasis E Estándar

Esta consola PlayStation 5 incluye 1 TB SSD, unidad óptica Blu-Ray/DVD y compatibilidad con 8K y HDR, además de soporte para realidad virtual. Incorpora procesador AMD Ryzen Zen 2, gráfica Radeon y memoria 16 GB GDDR6 para un rendimiento fluido. Ofrece Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, Ethernet gigabit y puertos HDMI 2.1, USB-A y USB-C. Viene con mando, cables, adaptador AC y dos juegos: Mafia The Old Country y GTA V. Su diseño bicolor admite hasta dos mandos y controles parentales.

Ofertas para verdaderos fans / archivo

Comprar bien, sentirse mejor

El Black Friday de Mi Electro al mejor precio, con una experiencia de compra completa y transparente. Donde la tecnología y la cercanía pueden ir de la mano: asesoramiento experto, confianza, rapidez y atención personalizada son los ingredientes que hacen que un cliente se convierta en fan.

Porque en Mi Electro, cada descuento es una sonrisa y cada compra, una historia. Este Black Friday de Mi Electro, descubre una forma diferente de comprar. Una vez pruebas Mi Electro… no hay vuelta a atrás.