Alcossebre revalida sus cinco Banderas Azules y suma una más

Alcalà-Alcossebre sigue siendo líder en banderas azules en el norte de la provincia. Este año ha revalidado las cuatro distinciones para las playas de Cargador, Romana, Moro y Manyetes, y la gran novedad que supone el otorgamiento del galardón al puerto deportivo Las Fuentes, que ha sido la única novedad, en cuanto a puertos deportivos galardonados en la Comunitat Valenciana. La localidad también cuenta con un distintivo de Sendero Azul en el recorrido entre la playa del Cargador y playa Romana y todas las playas cuentan con distintivo Qualitur.

Alcossebre. / Juanfran Roca

Como valor añadido, cabe destacar que este año la playa del Cargador verá ondear además un nuevo distintivo: la bandera que reconoce que esta playa forma parte del exclusivo grupo de arenales que cuentan con bandera azul desde 1987, año en que se creó esta distinción.

Playa del Moro. / Mediterráneo

Homenaje a las pioneras

Alcalà-Alcossebre participó recientemente en el homenaje que la Fundación ADEAC y diversas instituciones brindaron a los siete municipios que cuentan con bandera azul, de manera ininterrumpida, desde hace 40 años. Durante el acto, fue reconocida la valiente apuesta que realizaron los municipios que participaron en la primera convocatoria de la bandera azul y el compromiso con la calidad, la sostenibilidad y los servicios óptimos con los que han tenido que cumplir, desde hace cuatro décadas.

Estos distintivos internacionales, que otorga la Fundación para la Educación Ambiental (FEE), a través de la Asociación de Educación Ambiental (ADEAC), reconocen la elevada calidad del agua y que se cumplen todos sus criterios de calidad.

Playa Romana. / Mediterráneo

Las playas de Alcossebre cuentan con servicio de salvamento y socorrismo, puntos accesibles para garantizar el acceso al baño de personas con movilidad reducida, acciones de educación ambiental y sostenibilidad y control de la calidad de las aguas. El alcalde de la localidad, Francisco Juan, destacó que «desde el Ayuntamiento hacemos un gran esfuerzo para contar con todas las infraestructuras y servicios, y cumplir con los parámetros de calidad que se exige contar con estas distinciones» e insistió en que «somos conscientes de que nuestro litoral es uno de nuestros principales atractivos turísticos de Alcossebre y, por eso, asegurar su conservación y buen estado es prioritario, en nuestra gestión».

Puerto deportivo Las Fuentes. / Mediterráneo

El munícipe explicó que «un año más, lideramos el número de banderas azules en playas en la comarca del Baix Maestrat y ahora sumamos un reconocimiento más para el puerto deportivo de Las Fuentes» y recordó que «hemos estado muy pendientes y trabajando con la Conselleria de Medi Ambient i Infraestructures, en el proceso de renovación de la concesión, con el objetivo de conseguir un puerto adaptado a las necesidades del siglo XXI, más competitivo a nivel náutico y turístico y esta bandera azul nos demuestra que estamos en el camino correcto, para conseguirlo».