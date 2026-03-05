Almassora reconoce la trayectoria de Mariló Limo con el premio Clara Campoamor 2026

El Ayuntamiento de Almassora ha concedido el premio Clara Campoamor 2026 a la filóloga Mariló Limo Escura por su amplia y destacada trayectoria en la esfera académica y cultural. El acto de entrega del premio será mañana en la Casa de la Cultura.

Biografía de Mariló Lomo

Licenciada en Filología Clásica con la especialidad de Latín por la Universidad de Valencia, Limo Escura ha ejercido como profesora universitaria y de Secundaria, guiada por su vocación por la docencia. En la actualidad es jueza de paz sustituta en Almassora.

Hija del artista local Enrique Limo Casals, esta amante de la cultura clásica es una apasionada por la lectura y la poesía desde pequeña y ha logrado diversos reconocimientos en concursos literarios. Además, Limo ha impartido numerosas charlas y talleres relacionados con el mundo clásico y cuenta con publicaciones académicas.

Limo encarna los valores que representa este premio: el amor por la cultura y la implicación en la vida social y cultural de la localidad" María Tormo — Alcaldesa de Almassora

Valoración

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, destaca que la figura de Limo «encarna los valores que representa este premio: la defensa del pensamiento crítico, el amor por la cultura, la vocación de servicio público y la implicación en la vida social y cultural de la localidad.

Por otro lado, Almassora también ha organizado actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia como el Taller de las Científicas Ocultas que se hará del 9 al 11 de marzo en los centros educativos.