La Diputación de Castellón refuerza su compromiso con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres con motivo del Día Internacional de la Mujer. Para ello, la institución provincial ha organizado una serie de actividades cuya jornada central será hoy con la primera edición de la gala Construïm Juntes en la que se reconocerá a Mª Carmen Miralles, CEO de Todojuguete, por su trayectoria profesional, su liderazgo empresarial y su firme compromiso con la igualdad en el ámbito económico y social de Castellón. La cita será a las 18.30 horas en el salón de recepciones del Palacio Provincial.

Barrachina, junto con Mª Carmen Miralles y la diputada de Igualdad. / Mediterráneo

Objetivo

Cabe señalar que este galardón nace con el propósito de visibilizar el esfuerzo, la trayectoria y el impacto de mujeres castellonenses que han dejado huella en distintos ámbitos como la cultura, la ciencia, el deporte, la empresa, la educación o la política.

La distinción a Mª Carmen Miralles ha contado con el consenso del Consell Provincial de la Dona y, tanto la presidenta como la diputada de Igualdad, Marisa Torlà, han agradecido a la galardonada la labor que ha desempeñado durante más de 30 años.

Conferencia: 'Cuenta contigo'

Tras la entrega del galardón, tendrá lugar la conferencia Cuenta contigo, a cargo de Patri Psicóloga, un espacio que invitará a reflexionar sobre la importancia de tomar las riendas de nuestra propia vida para poder alcanzar así nuestros objetivos tanto personales como profesionales. La gala concluirá con la actuación musical del grupo de cuerda DÄZS Quartet.

Lectura del manifiesto

Antes de la gala, a las 12.00 horas, se llevará a cabo la lectura del manifiesto por parte de la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina. Una lectura en defensa de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres con la que la institución provincial reafirma su compromiso con una sociedad más justa e igualitaria.

Debemos seguir con el compromiso de construir una sociedad igualitaria que garantice los derechos de todas las personas» Marta Barrachina — Presidenta de la Diputación de Castellón

«Debemos seguir con el compromiso de construir una sociedad igualitaria que garantice los derechos de todas las personas, así como la participación activa sin discriminación de género, y conseguir romper los techos de cristal», afirma la dirigente provincial.

Dentro de la programación prevista con motivo del 8M, desde el Servicio de Bienestar e Igualdad de la Diputación de Castellón y con el apoyo de la Fundación Inspiring Girls, también se van a poner en marcha una serie de talleres dirigidos al alumnado de 4º ESO de diferentes centros de secundaria.