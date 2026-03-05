Solidaridad y senderismo en Cabanes por el Día de la Mujer

En el marco del 8M, Día Internacional de la Mujer, en Cabanes se han realizado dos salidas senderistas en las que participaron decenas de personas en un día marcado por las reivindicaciones expresadas para condenar el machismo y reclamar por una sociedad igualitaria.

La enorme participación es un claro síntoma de la sociedad de Cabanes que denunciamos el machismo, no solo por el 8M, sino todo el año» Virginia Martí — Alcaldesa de Cabanes

«La enorme participación es un claro síntoma de la sociedad de Cabanes. Un pueblo comprometido con las causas justas y que pide el fin de una lacra social que pertenece a épocas pasadas. En Cabanes denunciamos el machismo, no solo por el 8M, sino todo el año», expresa la alcaldesa del municipio, Virginia Martí.

Caminatas

Las caminatas planeadas se llevaron a cabo en La Ribera y en el núcleo urbano de Cabanes y estuvieron organizadas por la asociación Mestresses de Casa L’Assumpció de La Ribera de Cabanes y la Asociación Mestresses de Casa ILDUM de Cabanes.

Así pues, en Cabanes se partió desde el Salón de Cristal de las Escuelas Viejas hasta una capilla de la Virgen de les Santes, próxima al Desert de les Palmes. Tras el regreso de la nutrida comitiva se leyó el manifiesto reivindicativo por el cual el municipio de la Plana Alta «condena de forma unánime el machismo en todas sus formas y en todos los ámbitos de la sociedad», explica Martí, quien participó en la acción. Tal y como ha informado ILDUM, los fondos económicos recaudados se destinarán a la Unió Musical Santa Cecília de Cabanes.

Fondos a favor de Aspanion

De la misma manera, en la Ribera de Cabanes se recaudaron fondos que serán destinados a la asociación de cáncer infantil Aspanion con sede en Castelló, Segorbe, la Vall d’Uixó y Vila-real. En este caso, la comitiva partió desde el salón polifuncional y llegó a puntos de gran interés patrimonial como el castillo de Albalat. A su vuelta se procedió a la lectura un manifiesto reivindicativo por la igualdad entre hombres y mujeres.

Cabe señalar que los actos continúan a lo largo de esta semana en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Nostra Senyora del Bon Succés de Cabanes. El programa para el alumnado local está repleto de actos como la cuentacuentos Paula Bernabeu o la pintada de un mural conmemorativo realizado de forma conjunta entre todos los ciclos del colegio. Con esta programación, Cabanes reafirma su compromiso con la prevención, la concienciación y la educación en valores de igualdad.