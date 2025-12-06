La Taska de Montse: un año en el corazón de Castelló
Doce meses que consolidan un proyecto impulsado por la trayectoria de su propietaria: Montse Perálvarez
Y. P. D.
La Taska de Montse celebra su primer aniversario en pleno centro de Castelló. Doce meses que consolidan un proyecto impulsado por la trayectoria de su propietaria, una figura muy reconocida tras más de dos décadas al frente de J. Zamora en el Grau.
Montse Perálvarez explica con claridad el motivo de su salida del puerto: “No me sentí valorada por la entidad portuaria”. Después de tantos años liderando cocina, gestión y eventos en J. Zamora, percibió que su trabajo no tenía el apoyo institucional necesario para seguir creciendo. Esa falta de reconocimiento fue el detonante para iniciar una nueva etapa en un entorno donde su nombre y su labor tuvieran el valor que merecen.
Primer balance
El balance de este primer año en el centro es positivo, aunque Montse introduce una reflexión necesaria: abrir un negocio desde cero en Castellón “no es rentable”. La ciudad arrastra una estacionalidad marcada, poca atracción turística y varios meses especialmente flojos para la hostelería. Aun así, La Taska de Montse ha logrado consolidarse gracias al reconocimiento de una clientela que valora su oficio y la calidad de su propuesta.
Con este aniversario queda claro que la esencia que hizo destacar al antiguo proyecto del Grau no dependía de una ubicación, sino de la persona que lo sostenía. Hoy esa esencia vive en el corazón de Castelló, en una tasca que refleja profesionalidad, trayectoria y una forma de entender la hostelería que el público sigue apreciando.
Su ubicación
- Dirección: Carrer Gasset, 4, 12001 (Castelló).
- Teléfono: 619 96 11 61
- Menú: qrcarta.com
