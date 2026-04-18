Demu Casa expande su tienda principal en Castelló

¡Demu Casa se ha vuelto completamente loco! El popular establecimiento arranca la temporada estival tirando la casa por la ventana con descuentos directos de hasta el 50% en casi todos sus artículos de verano. ¿El motivo de esta gran celebración sin precedentes? La tienda principal acaba de expandirse absorbiendo el local de al lado, sumando así 1.000 m2 adicionales a su ya vasta exposición.

Esta campaña de apertura arranca este sábado, 18 de abril, y permitirá a los clientes llevarse las mejores gangas con rebajas del 30%, 40% y 50% solo hasta fin de existencias.

Demu Casa inaugura su nueva tienda insignia en Castelló. / Gabriel Utiel

Artículos de temporada

Este nuevo y enorme espacio ha sido diseñado como una área exclusiva para artículos de temporada. Con esta expansión hacia el local contiguo, los clientes de Demu Casa encontrarán un auténtico paraíso estival sin salir de su tienda de confianza, con todo lo necesario para combatir las altas temperaturas a precios imbatibles.

Entre la inmensa variedad rebajada de la nueva sección destacan, para el hogar y el jardín, piscinas para el hogar de todos los tamaños y una extensísima exposición con multitud de modelos de ventiladores adaptados a todos los bolsillos y necesidades. Y, para la playa y la diversión, incontables modelos de sillas, bañadores, churros de piscina y un gran arsenal de pistolas de agua para los más pequeños.

Ofertas. / Mediterráneo

Si en su anterior apertura Demu Casa ya sorprendió a la provincia por su magnitud, la integración de estos nuevos 1.000 m2 y esta brutal caída de precios promete consolidar al establecimiento como la parada obligatoria antes de irse de vacaciones.

Las puertas de esta nueva expansión se abren este sábado con el stock a rebosar, pero los descuentos durarán lo que tarden en vaciarse las estanterías. ¡Que nadie se quede sin su chollo de verano!