Demu Casa inaugura el mayor paraíso del verano en Castelló: 1.000 m2 exclusivos y descuentos del 50%

Demu Casa ha dado el golpe definitivo a la temporada. La conocida firma ha inaugurado en Castelló una espectacular expansión de su local contiguo, creando un espacio de 1.000 metros cuadrados dedicado única y exclusivamente a artículos de verano. No es solo una ampliación, es un monográfico estival diseñado para que los clientes encuentren todo lo necesario para las vacaciones en un solo lugar y a precios nunca vistos.

La nueva área ha sido concebida como un auténtico templo del sol. A diferencia de otros establecimientos, este nuevo y enorme espacio se centra solo en la temporada estival, permitiendo una variedad de catálogo sin precedentes. Desde el hogar hasta la arena de la playa, la oferta es total:

Para el hogar y jardín: Una gran exposición de piscinas de todos los tamaños, junto a una selección masiva de ventiladores con super precios de última generación para combatir el calor en cualquier estancia.

Una gran exposición de piscinas de todos los tamaños, junto a una selección masiva de ventiladores con super precios de última generación para combatir el calor en cualquier estancia. Para el ocio y la playa: Un arsenal inagotable de sillas de playa, bañadores, churros de piscina, y las pistolas de agua más potentes para los pequeños de la casa.

Productos exclusivos del verano en Demu Casa. / Mediterráneo

La sensación del momento: chollos al 50%

Lo que está convirtiendo a esta apertura en la auténtica sensación de la provincia es su política de precios. Con el objetivo de que nadie se quede sin su equipamiento, Demu Casa ha aplicado descuentos de hasta el 50% en gran parte de su inventario.

La combinación de "grandes descuentos" y "máxima variedad" ha provocado que, desde el primer minuto de apertura, el flujo de clientes sea constante. Los precios son tan competitivos que la dirección del centro ya ha lanzado un aviso de urgencia.

Gran variedad de productos en Demu Casa. / Mediterráneo

¡Corre o te lo pierdes!: Inventario en renovación diaria

Aunque el stock es masivo, el ritmo de ventas es frenético. "Las estanterías se vacían rápido, pero renovamos el inventario todos los días para ofrecer novedades constantes", explican desde el establecimiento. Aun así, la advertencia es clara: los mejores chollos vuelan.

Si buscas calidad a mitad de precio para tus vacaciones, la visita a la nueva zona de Demu Casa es obligatoria. Es la oportunidad definitiva para equiparse con todo el catálogo de verano antes de que las existencias, al ritmo actual, se agoten definitivamente.

Dónde encontrarlos:

Dirección : Avenida Lairón, 47 (12006, Castelló)

: Avenida Lairón, 47 (12006, Castelló) Teléfono : 633 97 28 32

: 633 97 28 32 Instagram : https://www.instagram.com/demu_casa/

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