Euromeca, líder en ingeniería para la manipulación de sólidos

Exposólidos 2026, que se desarrolla del 10 al 12 de febrero en La Farga de l’Hospitalet (Barcelona), reúne nuevamente a los principales operadores del sector de la manipulación y el procesamiento de sólidos, polvos y materiales a granel.

Una de las presencias más esperadas es la de Euromeca, empresa castellonense con más de 25 años de trayectoria y líder en el ámbito de la ingeniería industrial, cuyo espacio expositivo en esta edición del certamen se encuentra ubicado en el estand E202.

En un contexto de creciente demanda de soluciones eficientes y personalizadas, Euromeca acude a esta feria profesional con un fuerte protagonismo de su departamento de ingeniería, uno de los pilares de su actividad desde sus inicios en 1998. Su enfoque se centra en ofrecer estudios, diseño y ejecución de proyectos adaptados a las necesidades reales de cada cliente, otorgando especial atención a la integración técnica y a la mejora de procesos industriales en múltiples sectores.

Servicios

Entre los servicios de ingeniería que Euromeca desarrolla se encuentran: ingeniería y procesos industriales (análisis integral del proyecto para asegurar funcionalidad y eficiencia); reingeniería de plantas industriales (optimización de instalaciones existentes para adaptarse a nuevos requerimientos productivos); aplicaciones industriales específicas e instalaciones llave en mano (desde el diseño hasta la puesta en marcha, incluyendo adecuaciones y control de procesos industriales); y control de calidad y normativa (asegurando que cada solución cumpla con los estándares técnicos y de fabricación).

Euromeca aplica este 'know-how' técnico en una amplia variedad de sectores industriales, ofreciendo soluciones completas para la manipulación, transporte, dosificación y tratamiento de sólidos y materiales a granel. Entre los sectores clave que atiende destacan: cerámica prensada y cerámica extruida, minería y áridos, industria alimentaria, medio ambiente y reciclaje, industria química, fitosanitarios y fertilizantes, y refractarios.

Esta diversidad sectorial muestra la capacidad de Euromeca para abordar desarrollos que abarcan desde instalaciones industriales completas hasta proyectos específicos que requieran soluciones de ingeniería que optimicen procesos, reduzcan costes y mejoren la eficacia operativa, siempre con un enfoque personalizado y orientado al cliente.

Capacidades

La participación en Exposólidos 2026 supone una oportunidad para que visitantes y profesionales del sector puedan conocer de primera mano las capacidades técnicas de Euromeca, intercambiar experiencias y explorar nuevas colaboraciones.

El equipo de la empresa estará disponible durante todo el evento en el estand E202, respondiendo consultas, presentando casos y compartiendo su visión sobre las tendencias que marcan el futuro del tratamiento de sólidos en la industria.

Con su sólida trayectoria, su enfoque en ingeniería y su experiencia multisectorial, Euromeca continúa consolidándose como un socio estratégico para empresas que buscan soluciones técnicas robustas, eficientes y hechas a medida.