Equipe Cerámicas, una apuesta pionera por la electrificación

Equipe Cerámicas ha sido reconocida con el Alfa de Oro a la Innovación por el desarrollo e implantación del primer horno 100% eléctrico destinado a la cocción de baldosas cerámicas, un proyecto pionero que introduce una alternativa tecnológica al uso tradicional del gas natural en una de las fases de mayor consumo energético de la industria cerámica.

El proyecto nace de un reto estratégico: buscar nuevas soluciones capaces de reducir la dependencia del gas natural y avanzar en la descarbonización del proceso productivo, sin renunciar a la eficiencia y a la competitividad industrial.

Detrás de este desarrollo hay años de investigación, inversión y trabajo, pero, sobre todo, una manera de entender la innovación: no conformarse con mejorar las tecnologías existentes, sino explorar nuevos caminos capaces de transformar la forma de producir cerámica.

Premios Alfa de Oro 2026 / Toni Losas

La cocción convencional requiere temperaturas cercanas a los 1.200 ºC y genera emisiones de dióxido de carbono asociadas a la combustión. La introducción del gas natural ya supuso un avance frente a otros combustibles fósiles, pero la necesidad de reducir las emisiones de CO2 y la volatilidad de los mercados energéticos «nos hicieron buscar alternativas capaces de ir un paso más allá», afirman desde la compañía.

Equipe Cerámicas desarrolló este proyecto de I+D+i en colaboración con la Universitat Jaume I, el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) y Systemfoc. El resultado fue un horno dotado de resistencias eléctricas de alta temperatura, control electrónico por zonas y un diseño de elevada eficiencia energética.

La electrificación de la cocción es una tecnología que Equipe Cerámicas está utilizando en producción industrial. El primer horno funciona desde mayo de 2024 en la Factoría 3 de Onda y, tras los resultados obtenidos, la compañía puso en marcha en 2026 un segundo horno de mayor capacidad en la Factoría 1B de Figueroles.

Reducción de emisiones

Los resultados de la evaluación realizada por el Instituto de Tecnología Cerámica confirman el elevado potencial de la tecnología de cocción eléctrica. En las condiciones analizadas, el horno desarrollado por Equipe registró un consumo específico de 511 kWh/t de producto cocido, frente a los 608 kWh/t y 822 kWh/t obtenidos en dos hornos convencionales de combustión equivalentes. Estos resultados representan una reducción del consumo específico de entre el 16 % y el 38 %, dependiendo del horno de referencia y de las condiciones de operación, lo que evidencia una mejora significativa de la eficiencia energética del proceso.

Horno de Equipe. / Mediterráneo

Desde el punto de vista ambiental, el estudio del ITC pone de manifiesto que el horno eléctrico elimina el 100 % de las emisiones directas de CO₂ asociadas a la combustión, ya que el calor se genera mediante resistencias eléctricas en lugar de gas natural. Por tanto, las únicas emisiones directas restantes son las emisiones de proceso derivadas de la descomposición de los carbonatos presentes en determinadas materias primas. En conjunto, las emisiones directas totales de CO₂ se reducen entre un 68 % y un 74 %, dependiendo del producto fabricado y del horno convencional tomado como referencia.

A estas ventajas se suman un mayor control térmico, una mayor estabilidad del proceso, flexibilidad en los arranques y cambios de formato y una menor dependencia de las variables asociadas a la combustión.

Fábrica de Equipe Cerámicas. / Mediterráneo

La electrificación permite, además, integrar directamente la producción con fuentes de energía renovable, especialmente la fotovoltaica, y reducir la exposición de la compañía a la volatilidad del precio del gas natural.

Una apuesta de futuro

El desarrollo de esta tecnología representa un hito en la estrategia de descarbonización de Equipe y demuestra que la transformación energética de la industria cerámica puede abordarse también desde la innovación tecnológica.

El Alfa de Oro supone así el reconocimiento a un proyecto tecnológico, pero también a una filosofía empresarial: creer que la industria puede evolucionar, cuestionar los modelos establecidos y apostar por nuevas soluciones para construir la cerámica del futuro.