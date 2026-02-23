Ascale transforma la innovación en diseño

Ascale vuelve a situar la innovación en el centro de su propuesta durante la Cerámica Experience, el evento de Pamesa Grupo Empresarial que reúne durante una semana a clientes y profesionales del diseño y la arquitectura. En esta edición, que se celebra del 23 al 27 de febrero, la marca refuerza su compromiso con el desarrollo de superficies de alto valor añadido, con una clara apuesta por la investigación en acabados y texturas como elemento diferenciador.

La evolución de las superficies es uno de los ejes principales de las novedades que Ascale presenta durante la feria. La firma consolida dos acabados ya introducidos en Cersaie 2025, Velvet 3D y Velvet VeinTouch, que amplían las posibilidades expresivas del material y refuerzan su posicionamiento en proyectos de alto nivel, donde el detalle y la percepción sensorial cobran un papel protagonista.

Los nuevos proyectos

En cuanto a nuevas incorporaciones al catálogo, Appennino, Savanna y Mystic reflejan el trabajo de la firma de l’Alcora en la reinterpretación contemporánea de piedras naturales a través de la tecnología. Los tres modelos incorporan una masa altamente técnica con escamas y efecto salt & pepper, reforzando la profundidad visual y la coherencia material de las superficies. Appennino destaca por su acabado Feel con dos relieves; Savanna incorpora tres relieves distintos; mientras que la serie Mystic, que está disponible en acabado pulido y mate, desarrolla en su versión mate un relieve especialmente diferencial.

Además de las novedades de producto, el showroom que celebra Ascale se convierte durante Cerámica Experience en un espacio de encuentro e inspiración, con la presencia de las interioristas Leonela Rivas, de Lei Interior Design, y Susana Garrido, de Salamandra Interiorismo. La experiencia se completa con exclusivos showcookings de la mano de Luis Valls, Cañitas Maite y Alessandro Maino, combinando diseño, creatividad y alta gastronomía durante toda la semana de Cerámica Experience.