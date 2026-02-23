Equipe se adelanta a las tendencias en diseño

Equipe Cerámicas (Figueroles) presenta en Time of Spain sus últimos diseños desarrollados para dar respuesta a las demandas del mercado profesional y anticipar las tendencias que marcarán el futuro del diseño y la arquitectura.

La propuesta de Equipe se articula en torno a tres nuevas series en porcelánico -Isola, Ying y Elda- que reinterpretan los procesos de producción manual propios de la terracota y la piedra natural. Una visión creativa que busca dar vida a superficies imperfectas y táctiles, nacidas de la tierra y la roca, marcadas por la huella de la mano del hombre y el paso del tiempo. El resultado son piezas con carácter, capaces de crear espacios estéticamente únicos mediante el uso del pequeño formato, y de ofrecer soluciones versátiles tanto para proyectos residenciales como comerciales, en interior y exterior.

Sus series

La serie Ying se presenta en formatos 10x10 cm y 6x18,6 cm, en porcelánico con acabado mate y tacto agradable. Su superficie, casi lisa y de inspiración artesanal, incorpora una huella sutil de sedimentos y ligeros matices que aportan profundidad y naturalidad.

Serie Ying de Equipe. / Mediterráneo

Por su parte, Isola, en formato 5x30 cm y acabado brillo porcelánico, se inspira en la artesanía oriental y en los procesos tradicionales de esmaltado, donde la intensidad del fuego genera infinitos matices dentro de una misma gama cromática. La riqueza de sus tonalidades define una colección con fuerte personalidad, capaz de aportar dinamismo y sofisticación a los entornos.

Con Elda, Equipe Cerámicas recupera la belleza de la piedra natural trabajada a través de un mosaico de estrellas y cruces que conforman uno de los tapices geométricos clásicos por excelencia. Inspirada en la fusión de piedra basáltica y granito, esta serie decora las estancias con personalidad.

Serie Elda de Equipe. / Mediterráneo

Con estas nuevas propuestas, Equipe Cerámicas refuerza una línea de trabajo basada en el diseño, la materia y la innovación, consolidando su visión de la cerámica como un lenguaje creativo.