Equipe se adelanta a las tendencias en diseño
La empresa presenta en Time of Spain las series en porcelánico ‘Isola’, ‘Ying’ y ‘Elda’
Equipe Cerámicas (Figueroles) presenta en Time of Spain sus últimos diseños desarrollados para dar respuesta a las demandas del mercado profesional y anticipar las tendencias que marcarán el futuro del diseño y la arquitectura.
La propuesta de Equipe se articula en torno a tres nuevas series en porcelánico -Isola, Ying y Elda- que reinterpretan los procesos de producción manual propios de la terracota y la piedra natural. Una visión creativa que busca dar vida a superficies imperfectas y táctiles, nacidas de la tierra y la roca, marcadas por la huella de la mano del hombre y el paso del tiempo. El resultado son piezas con carácter, capaces de crear espacios estéticamente únicos mediante el uso del pequeño formato, y de ofrecer soluciones versátiles tanto para proyectos residenciales como comerciales, en interior y exterior.
Sus series
La serie Ying se presenta en formatos 10x10 cm y 6x18,6 cm, en porcelánico con acabado mate y tacto agradable. Su superficie, casi lisa y de inspiración artesanal, incorpora una huella sutil de sedimentos y ligeros matices que aportan profundidad y naturalidad.
Por su parte, Isola, en formato 5x30 cm y acabado brillo porcelánico, se inspira en la artesanía oriental y en los procesos tradicionales de esmaltado, donde la intensidad del fuego genera infinitos matices dentro de una misma gama cromática. La riqueza de sus tonalidades define una colección con fuerte personalidad, capaz de aportar dinamismo y sofisticación a los entornos.
Con Elda, Equipe Cerámicas recupera la belleza de la piedra natural trabajada a través de un mosaico de estrellas y cruces que conforman uno de los tapices geométricos clásicos por excelencia. Inspirada en la fusión de piedra basáltica y granito, esta serie decora las estancias con personalidad.
Con estas nuevas propuestas, Equipe Cerámicas refuerza una línea de trabajo basada en el diseño, la materia y la innovación, consolidando su visión de la cerámica como un lenguaje creativo.
- Crisis: una empresa cerámica negocia el despido de la mayoría de su plantilla
- Una empresa cerámica de Castellón recibe el visto bueno para incorporar un nuevo horno
- Una nueva firma cerámica entra en concurso de acreedores
- Indignación entre los despedidos de una azulejera de Castellón: no hay dinero para pagar las indemnizaciones
- Un histórico de la cerámica de Castellón da un paso al lado: su emotiva carta de despedida
- Esperanza en una azulejera de Castellón en concurso de acreedores: propuesta de compra y quedarse con los trabajadores
- Nuevo paso en la liquidación de una emblemática azulejera: tres millones de euros para despidos
- La empresa cerámica Codicer echa el cierre y firma el despido de su plantilla