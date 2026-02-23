Las empresas en SIMA: Innovación, eficacia y sostenibilidad

La feria SIMA Event cuenta con la participación de las empresas más importantes del sector cerámico en España. Durante esta semana, las firmas presentarán sus innovaciones y ofrecerán demostraciones, exposiciones y reuniones.

Chumillas Technology

Chumillas Technology (Vila-real) lleva a SIMA 2026 Enamill, una tecnología diseñada y patentada por la misma empresa que se presenta como una solución innovadora y eficiente para las empresas cerámicas que buscan optimizar sus procesos de producción de esmaltes. Enamill supone un avance respecto a los métodos discontinuos convencionales, con ventajas en tiempo de proceso, calidad, costes y aprovechamiento del espacio. Se plantea como un proceso completo que combina molienda y clasificación dinámica en un único sistema, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la consistencia del producto, reduciendo costes y mermas, aportando flexibilidad y optimizando el espacio en planta.

Dialev Technology

Esta compañía emergente está especializada en herramientas diamantadas para cerámica y piedra natural. Su dedicación a la calidad, innovación y tecnología les ha posicionado como referente en el mercado al ofrecer soluciones de corte y rectificado. Los visitantes de SIMA podrán descubrir por qué confiar en ellos significa elegir lo mejor.

Errece

Pasión infinita y customización son las características principales que definen a esta firma y que le llevan a crear soluciones a medida basadas en la experiencia de más de 40 años en cerámica. Errece es especialista en el final de línea (máquinas de clasificado, empaquetado y paletizado) y tras su continua adaptación al mercado y a las nuevas tendencias cerámicas, se ha posicionado como experto en máquinas para grandes formatos, llegando a empaquetar hasta piezas de 1.200x2.400 mm y realizando nuevos proyectos de almacenamiento y paletizado para formatos XXL y BigSlabs.

Innova Group

Innova Group es un fabricante referente de sistemas de embalaje para el final de línea con más de 20 años de presencia en varios sectores industriales en España, Europa, Latinoamérica y Norteamérica. En la industria azulejera española es la marca de preferencia de embalaje y cuenta con instalaciones en grandes grupos internacionales como Grupo Mohawk (USA), Lamosa (México), Pamesa, Porcelanosa, Argenta y Grupo Cedasa (Brasil), entre otros. Además, Innova diseña y fabrica sistemas de embalaje innovadores, más eficientes y competitivos para afrontar los retos y requerimientos actuales del mercado.

Kerajet

Con 25 años de experiencia y más de 4.000 máquinas trabajando en más de 44 países del mundo, la empresa no ha cesado de reinventarse y crecer día a día para seguir ofreciendo la mejor y más avanzada tecnología y las más completas y vanguardistas soluciones industriales al sector cerámico. Su condición de inventores y pioneros de la tecnología de impresión cerámica digital les sitúa como marca referente en progreso e innovación de procesos industriales en decoración digital. Con un equipo humano joven de alta cualificación, Kerajet diseña y desarrolla íntegramente avanzada tecnología propia: mecánica, electrónica y eléctrica para el desarrollo de equipos de decoración digital industrial, equipos plenamente controlados, desarrollados y fabricados desde su inicio hasta su finalización total consiguiendo un producto de alta tecnología 100% de fabricación propia.

Maincer

Maincer es especialista en el diseño y fabricación de maquinaria industrial de alto rendimiento para sectores como la cerámica, colorificios, artes gráficas y más. Con un enfoque en la tecnología avanzada y la eficiencia, ofrecen soluciones personalizadas para optimizar los procesos de tu empresa. En el esmaltado de cerámica cuentan con equipos especializados que aseguran aplicación uniforme y de alta calidad, optimizando cada etapa del proceso de esmaltado.

TAS SLU

TAS SLU (Vila-real) cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector. Está especializada en la fabricación y montaje de instalaciones completas llave en mano para el almacenamiento, transporte y dosificación de sólidos destinados a la industria cerámica.

Xieta

Con sede en Onda, Xieta es una empresa especializada en el desarrollo, producción y suministro de medios de molienda en alúmina, especialmente esferas y revestimientos de alta densidad (XT92), para la molienda en la industria cerámica, materias primas y minería. Unos medios de molienda con un 92% de alúmina calcinada en su composición y una densidad de 3,7 g/cm3, la más alta en el mercado, que les confiere unas propiedades óptimas de desgaste y durabilidad. En Xieta, la tecnología y la innovación son el pilar de sus productos, diseñados para optimizar procesos industriales. Desde materiales de alta durabilidad hasta soluciones adaptadas a las demandas más específicas, sus avances tecnológicos garantizan rendimiento, resistencia y eficiencia.

Keeltex

Como modelo de I+D+i en el sector industrial, la firma desarrolla y ofrece soluciones de tecnología e integración robótica avanzada para el sector cerámico. Con la automatización optimiza líneas de esmaltado, prensado y embalaje, mejorando la calidad y reduciendo desperdicios y costes energéticos. Se suman a SIMA como excelente referencia de dinamismo tecnológico y continua capacidad de adaptación a las nuevas tendencias de los mercados. Ejemplo de ello es la continua implantación de grandes formatos cerámicos.