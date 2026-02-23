Porcelanosa Grupo arranca la 32ª edición de su Muestra Internacional

Desde este lunes, 23 de febrero, y hasta el próximo 6 de marzo, Porcelanosa Grupo celebra su XXXII edición de la Muestra Internacional de Arquitectura Global y Diseño Interior, un evento consolidado con más de tres décadas de trayectoria. Con motivo de esta cita, sus siete firmas han renovado los showrooms, que alcanzan los 12.000 m² de superficie expositiva, para presentar las novedades.

A lo largo de estos años, la Muestra se ha convertido en un referente del sector. Los profesionales y visitantes descubren, a través del diseño de ambientes y diversas acciones complementarias, la esencia de la marca y las posibilidades técnicas y estéticas de sus materiales y productos.

En la XXXII Muestra Internacional, el showroom de Porcelanosa Grupo (reúne las principales novedades de las diferentes firmas del holding empresarial) se reinventa a través de diferentes ambientes con inspiración italiana. La exposición cuenta con una iluminación especial, integrada en el suelo, que realza el relieve del pavimento cerámico generado con Halo. Esta nueva tecnología está especialmente indicada para el porcelánico de gran formato.

Imagen ambiente del 'showroom' de Krion en la 31ª Muestra Internacional. / Mediterráneo

La experiencia inmersiva Xlight Sphere, iniciada la edición anterior por parte de XLIGHT (porcelánico de Porcelanosa aplicado en pavimentos y revestimientos), se actualiza. Además de encontrarse en cada una de las estancias de la renovada vivienda del futuro, acompañará al público en el resto de espacios, destacando las características técnicas del material de una forma visualmente atractiva y didáctica.

Los ‘showrooms’

Por su parte, Gamadecor da continuidad a su concepto de showroom, incorporando las últimas propuestas en frentes de cocina y soluciones de mobiliario. De este modo, la exposición ofrece un recorrido natural y envolvente que permite conocer las diferentes líneas de producto de la firma, destacando el mobiliario de cocina, baño y hotelero, junto a sus diseños para armarios y vestidores.

L’Antic Colonial renueva su showroom con L’Antic Colonial Village, un entorno experiencial donde los elementos naturales definen el recorrido. Articulado alrededor de un gran patio central, el espacio sitúa la piedra natural como eje conductor. La propuesta se completa con una zona cerámica, que presenta de forma dinámica las últimas colecciones a través de volúmenes y composiciones sorprendentes.

Por su parte, la firma de ingeniería y soluciones técnicas de Porcelanosa Grupo, Butech, ha renovado gran parte de su exposición. Especialmente diseñada para prescriptores y clientes con perfiles técnicos, en su remodelación destaca la zona de construcción industrializada, también la dedicada a escaleras voladas y suelos elevados de exterior. Al mismo tiempo, se ha renovado el área de fachadas y algunos ambientes de baño donde se exponen soluciones técnicas para la ducha.

Ambiente del 'showroom' de Xligth en la 31ª Muestra Internacional. / Mediterráneo

Para su showroom, Noken Porcelanosa Bathrooms (especializado en equipamiento y mobiliario de baño) ha desarrollado FLO•W-smart is feeling. Cada ambiente, protagonizado por las principales colecciones de Noken, está pensado para activar los cinco sentidos. Además, Noken invita al visitante a vivir una experiencia donde descubrirá cómo la tecnología invisible e integrada en el baño es capaz de potenciar los sentidos.

Espacios de inspiración

Dentro de la XXXII Muestra Internacional de Porcelanosa, Krion presenta un nuevo espacio de inspiración, diseño e innovación dirigido a profesionales del sector del interiorismo, la arquitectura y la decoración. Compuesta por ambientes diseñados a escala real, la experiencia The Art of Natural Textures y un espacio técnico de divulgación Krion Lab, la exposición muestra de forma destacada el potencial del material Krion® y presenta su innovadora propuesta, Undora®.

Xtone reestructura sus instalaciones con nuevos ambientes que consolidan los conceptos planteados el pasado 2025. Su lobby, que explora la relación entre material y naturaleza, genera una narrativa audiovisual que evoca profundidad y continuidad. La firma también ha inaugurado la zona Altissima, con un lounge exclusivo y una exposición que muestra la versatilidad técnica y estética de la piedra natural.