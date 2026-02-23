Prissmacer consolida sus novedades con la tecnología Gravita

Prissmacer refuerza su apuesta por la innovación y el diseño cerámico con Gravita, un nuevo sistema de efectos digitales que redefine la creación de superficies tridimensionales y abre un nuevo lenguaje estético dentro del sector. Esta propuesta se presenta y se consolida durante la celebración de Cerámica Experience, que tiene lugar del 23 al 27 de febrero en sus instalaciones, como un punto de encuentro clave para mostrar las novedades.

Gravita nace de la combinación de tecnologías digitales avanzadas que permiten una integración precisa entre gráfica y relieve, lo que dota a las piezas cerámicas de una riqueza visual y táctil diferencial. El sistema eleva el valor estético y funcional del producto cerámico, respondiendo a las exigencias de proyectos contemporáneos que buscan realismo, personalidad y coherencia visual.

Los formatos

El concepto Gravita se estructura a partir de un formato base de 120x120 cm, del que se derivan con exactitud otros formatos como 60x120, 30x60 y 60x60. Este planteamiento modular permite que todas las piezas encajen entre sí, lo que facilita composiciones equilibradas.

Además, integra tecnologías como la tinta estructurante, la cola digital con granilla aspirada y la aplicación mixta para lograr relieves perfectamente sincronizados con la gráfica. Este proceso permite reproducir con gran fidelidad materiales naturales como la piedra, la madera o los textiles y aporta volumen, profundidad y sutiles juegos de luces y sombras que enriquecen la percepción del espacio.

Así, durante Cerámica Experience, Prissmacer presenta las nuevas series desarrolladas bajo el universo Gravita entre las que destacan GV Elite, de carácter elegante y arquitectónico; GV Lab. Art., con una propuesta más experimental y expresiva, y GV Lab. Stonehill, inspirada en la naturalidad de la piedra.