TAU, cuando la cerámica cuenta nuevas historias

TAU Cerámica celebra la quinta edición de Cerámica Experience del 23 al 27 de febrero, una cita ya consolidada en el calendario del sector, en la que la firma vuelve a abrir las puertas de sus instalaciones para mostrar a clientes, profesionales y prescriptores sus últimas novedades, tendencias y propuestas de valor en un showroom en constante evolución, alineado con la innovación, el diseño y la experiencia del usuario.

En esta nueva edición, la firma de Onda reafirma su compromiso con el desarrollo de soluciones cerámicas que combinan estética, tecnología y funcionalidad, y ofrece propuestas pensadas tanto para proyectos arquitectónicos como para interiorismo y uso residencial. Entre las tendencias protagonistas de este año destacan las soluciones decorativas metalizadas (Luxor), que aportan sofisticación, profundidad visual y personalidad a los espacios. Junto a ellas, la marca presenta series completas, atemporales y versátiles que ya se han convertido en pequeños casos de éxito dentro del mercado.

Ambiente 'Mythe Cream'. / Mediterráneo

Las novedades

La última propuesta de la compañía llega con vocación de permanencia y refuerza la apuesta por colecciones que trascienden modas pasajeras y que aportan valor real a los proyectos. En este sentido, destaca Campaspero, una serie que surge de la tierra en su estado más puro. Inspirada en la localidad y cantera que le da nombre, esta colección reproduce con gran fidelidad la piedra característica del lugar, capturando su textura, riqueza cromática y autenticidad natural.

Junto a ella, TAU presenta Lithos, una serie que explora el concepto del paso del tiempo sobre la piedra. Lithos se inspira en los procesos geológicos y en la huella que los años dejan sobre los materiales naturales: erosiones suaves, matices minerales, estratificaciones sutiles y superficies con historia. Finalmente, otro de los grandes focos será Immersive Play que destaca por su practicidad, utilidad y facilidad para crear espacios donde diseño y tecnología se integran de forma natural.